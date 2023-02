Hace poco más de nueve meses, Natalia Alzate, una mujer oriunda de Bello, Antioquia, viajó a Palma de Mallora, en España, con el sueño de un futuro mejor para ella y sus dos hijos de 16 y 20 años.



Sin embargo, todo cambió a finales de diciembre del año pasado. La bellanita ingresó al hospital debido a unos dolores y a una hinchazón en su cuerpo y, tras varios análisis, le descubrieron un cáncer en el hígado, el cual ya había hecho metástasis en el páncreas.

"Los médicos nos dijeron que prácticamente no había nada por hacer, todo pasó demasiado rápido y nos dejó en 'shock', porque ella no tenía síntomas y viajó muy sana", dice Eliza Arango, cuñada de Natalia.



Y así comenzó el drama de Natalia. Al conocer este diagnóstico, dos de sus tres hermanos y su hija de 20 años viajaron al país europeo para ayudar a su traslado de regreso a Colombia, pero les informaron desde la aerolínea que ella tendría que tener un certificado médico que autorizara su traslado, el cual no es posible expedirlo según los médicos que la trataron.



Arango cuenta que, debido al estado de su cuñada, que ya no puede caminar, estar con una sonda y por los cuidados que necesita, se hace imposible que viaje en un vuelo comercial.



Natalia viajó a España buscando un mejor futuro Foto: Cortesía

La única opción que tiene la familia es que Natalia viaje en un avión ambulancia equipado con los equipos para su traslado seguro, pero el costo para esta alternativa es demasiado alto para la familia y no pueden pagarlo.



Se estima que el valor para traer a la mujer de 41 años de vuelta al país es de 100.000 euros (más de 500 millones de pesos colombianos).



En su desespero, acuden a la solidaridad de las personas para que apoyen con lo que puedan y su familiar pueda regresar al país al lado de toda su familia.



Aunque el viaje estaba programado para este sábado 11 de febrero, la familia logró que les dieran unos días más para poder gestionar los trámites y conseguir los recursos que necesitan.



La familiar de Natalia contó que ha sido mucho el apoyo que han recibido en todo el país, el cual agradecen de corazón, y contaron que hay un acercamiento para lograr la ayuda que Natalia necesita, por lo que la familia no pierde la esperanza de volver a ver a su ser querido nuevamente.



"Ella está con muchos medicamentos para el dolor y está muy sedada, pero reconoce a su familia (...) la esperanza está intacta y la fe también, esperamos que llegue y pueda someterse a algún tratamiento", agrega Eliza.



