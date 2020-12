La historia de la mujer que tenía casi $4 millones de pesos en limosna

Tres millones ocho cientos cincuenta mil pesos fue lo que le encontraron funcionarios de la Alcaldía de Marinilla (Oriente de Antioquia) a una mujer en condición de calle, de 54 años de edad, el pasado 7 de diciembre, cuando permanecía al lado de la quebrada La Marinilla, ocupando en espacio público de una ciclorruta del municipio.

Por su presencia, ya se habían recibido múltiples quejas y denuncias de la comunidad.



Verónica Giraldo, secretaria de Familia del municipio, le aclaró a EL TIEMPO que a la mujer no le fue retenido, ni incautado ni confiscado el dinero, sino solo custodiado mientras ella recibía atención psicosocial.



Los hechos se remiten a las 5:00 de la mañana del día de las Velitas, cuando comenzó la intervención.



A doña Miriam, como le dicen a la adulta mayor, le encontraron al menos seis cajas, tarros y recipientes llenos de dinero. Por el tamaño de sus pertenencias, la Administración Municipal tuvo que contratar un carro para desplazarlas del lugar, al tiempo que la convencían de recibir atención y ser trasladada a un centro asistencial.



“La llevamos al hospital para que le hicieran la valoración psiquiátrica y poder tener los elementos para ingresarla a uno de los programas de atención del adulto mayor institucionalizado, en un centro de atención especializado para adultos con problemas mentales”, detalló Giraldo.



En medio del operativo, la mujer les indicaba a los funcionarios que podían botar de sus pertenencias y mientras hacían esta revisión, encontraron las monedas de todas las denominaciones, y billetes entre 1.000 y 50.000 pesos.

"Resulta que al empezar a sacar sus prendas, ella nos decía que ahí tenía una 'chichigüita', en esas palabras exactamente, entonces uno asumía que iba a encontrar moneditas, lo normal que uno asume en estas situaciones (…) Empezamos a encontrar muchas bolsas llenas de billetes doblados, entre papelitos, entre las bolsas, entre tarros de basura”, explicó la secretaria de Familia.



Y agregó que ya, al ver la situación, la responsabilidad también era custodiar el dinero de la señora, proceso en el que fue garante la Personería de Marinilla.



“Yo quiero dar fe que la Personería nunca tuvo el dinero, ni lo retuvo. Ese día se procedió delante de la mujer a hacer el conteo del dinero y ese mismo día se le hizo entrega”, expuso el personero, Rodrigo Echeverri.

Tanto Personería como Alcaldía fueron enfáticos en que no era de su competencia conservar el dinero, por lo que fue devuelto el mismo día. Foto: Cortesía Alcaldía Marinilla

Durante el conteo del dinero, otros habitantes de calle reclamaron ser los dueños de parta de la cantidad hallada, según recalcó Echeverri.



Finalmente, doce horas después, es decir a las 5:00 p.m, la adulta mayor fue ingresada al Hospital San Juan de Dios de Marinilla, donde le practicaron varias pruebas, incluyendo la del covid-19.

Intervenciones previas

De acuerdo la Administración Municipal, sus funcionarios ya llevaban dos meses tratando de brindarle atención a la señora de manera directa, por lo que se le ofrecieron opciones como estar en un hotel, o trasladarla a algún lugar.



De hecho, en el mes de abril, fue la primera atención, justo en el comienzo del confinamiento obligatorio por el covid-19, momento en el que ella fue ubicada en un hotel y recibida por el municipio de La Ceja (también en el Oriente antioqueño), de donde es oriunda, pero “a ella no le gusta estar en un lugar de atención, le gusta estar en la calle. Así lo manifestó también la familia”, dijo Giraldo.



Agregó que la mujer en algunos momentos se tornaba agresiva, por lo que al ver que no lograban convencerla de ser llevada a otro sitio para su atención, tomaron la decisión de ir con toda la institucionalidad: Secretaría de Gobierno, Secretaría de Familia, Secretaría de Salud, Personería, Comisaría de Familia y el acompañamiento de la Policía.



“Concluimos que la señora no se podía quedar ahí: uno, porque es espacio público, dos, porque hay que garantizarle los derechos a ella, entonces se hizo esta atención conjunta entre las secretarías. Marinilla es un clima frío, ha habido una temporada de lluvias impresionante y la señora estaba durmiendo en la calle, junto a la quebrada La Marinilla. Hace un frío tremendo”, subrayó la funcionaria.

¿Qué pasó con la señora?

Entre todas las pertenencias de la mujer había varios números de teléfono escritos en los papeles a los que se comunicaron funcionarios de la Administración, que identificaron que tenía familiares en el municipio de La Ceja, En Medellín y en Cali. El primero con el que se lograron contactar fue con Frank, uno de sus 28 hermanos, quien contactó a los demás familiares.



Fue así como en la mañana del sábado, otra hermana recogió a la adulta mayor en el hospital y se la llevó a la ciudad de Cali.



Al parecer, ocurrió justo cuando se confirmó su prueba negativa de covid-19 y se coordinaba su traslado al centro donde atienden los adultos mayores con enfermedades mentales, pues tras la evaluación médica se comprobó que sí tenía estas afecciones.



"En el transcurso de la mañana llegó al hospital una hermana de ella, que se llama Amparo Álvarez y dijo que se quería hacer cargo de su hermana, que venía desde Cali, que es una situación difícil con la señora, porque muchas veces la han tratado de atender y no han podido. Se le hizo entrega de todas las pertenencias, se hizo un acta y un inventario y ella constató la existencia del dinero. En estos momentos doña Miriam está en Cali, con su familia, se llevó todas sus cositas incluyendo el dinero”, manifestó la funcionaria.



De acuerdo con la Alcaldía de Marinilla, el municipio cuenta con la Política pública de adulto mayor, dirigida a la totalidad de adultos mayores, es decir personas desde los 55 años de edad. En el programa Centro Día atienden a 2.000 adultos mayores, con programas culturales como danza, teatro, banda, cocina, bisutería, cursos de actividad física y atención psicológica y gerontológica.



MEDELLÍN