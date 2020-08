La etapa decisiva que atraviesa el metro ligero de la 80 de Medellín

La carrera de Medellín por conseguir los recursos para construir el metro ligero de la 80, su proyecto de movilidad más ambicioso desde la culminación de su línea principal de metro, entrará en una etapa decisiva durante las próximas semanas.

La cuenta regresiva comenzó el pasado viernes 31 de julio, cuando la ministra de Transporte Ángela María Orozco solicitó formalmente al Departamento Nacional de Planeación concretar una fecha para decidir si el proyecto se declara como de importancia estratégica nacional. Una cita que podría situarlo en la antesala de un cierre financiero o sumirlo en la incertidumbre.



La obra cobró importancia en el 2006, cuando el Metro de Medellín actualizó su plan maestro, un documento que planteó cómo debería expandirse esa red de transporte público durante los años venideros.



Junto con otros 25 desarrollos, entre estaciones, cables, extensiones y nuevos corredores, en ese documento quedó establecido que uno de los proyectos más importantes será el de construir un corredor por la avenida 80.



Esta arteria vial, que atraviesa todo el costado occidental de Medellín es una zona que contiene a casi un millón de habitantes, 35 barrios y ocho comunas. Una población que podría traducirse en más de 65 millones de viajes al año y 14.000 viajes hora sentido, según se calcula en los documentos del proyecto.



Por otra parte, uno de los grandes problemas del sistema Metro desde su inauguración en 1995 ha sido que depende exclusivamente de su corredor principal de trenes pesados, la línea A.



Como una columna vertebral, cualquier fallo de esta línea colapsa la movilidad de la ciudad, tal como quedó probado en febrero de 2018, cuando la caída de una catenaria dejó a la capital de Antioquia sumida en un caos de gigantescos embotellamientos, buses a reventar y miles de personas regresando a sus casas caminando.



Luis Fernando González Escobar, experto en urbanismo y profesor de la Escuela del Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, explica que, dado su extensión de 13,25 kilómetros, su impacto y su costo, el corredor de la 80 es la segunda obra más importante desde la construcción de la línea A.



“Hace mucho tiempo se señaló que Medellín estaba atrasada en el avance de su plan maestro. La ciudad tiene que dejar de depender de una espina dorsal e ir tejiendo una verdadera red. Eso es un imperativo urbanístico. No obstante, el tema pasa necesariamente por no volver a repetir los errores que se hicieron tanto en el metro como en el tranvía de Ayacucho, en donde no se tuvo en cuenta el urbanismo”, advierte González Escobar.

Aunque, como explica el académico, la importancia del proyecto está suficientemente documentada desde hace varios años, no sería hasta 2016 que comenzaría a concretarse.



Durante ese año, el corredor se convirtió en una de las prioridades de la administración municipal y fue entonces cuando la idea comenzó a estructurarse a un nivel de detalle que la hizo más viable.



En medio de ese camino, uno de los pasos cruciales fue dado en mayo de 2019, cuando el exalcalde Federico Gutiérrez radicó ante la Nación el ambicioso proyecto, dando inicio a un incierto camino para cerrar financieramente la obra.



El cálculo inicial apuntaba a que la nueva línea costaría cerca de 2,7 billones de pesos, de los cuales se le pediría a la Nación 1,8 billones y el gobierno local se comprometería con unos 900.000 millones.



Sergio López, asesor del despacho del alcalde y nuevo gerente del proyecto Metro de la 80 sostiene que una de las razones por las que naufragó ese primer intento fue la carencia de argumentos técnicos que lograran justificar su construcción.



“El tema más difícil de subsanar era el número de demanda de pasajeros, que no fue validado. Esto era lo más complejo, ya que este número determina el tipo de tecnología, los costos operativos, el número de trenes y el valor del proyecto; es decir, era el número 'origen', por lo tanto, tocaba volver a modelar todos los estudios técnicos del proyecto”, precisa López.



Por otra parte, otro enfoque que refrescó el proyecto fue la idea de construirlo por pedazos. Un primer tramo entre la estación Caribe (Línea A) y la estación Floresta (Línea B), un segundo tramo entre la estación Floresta y la estación La Palma (línea de buses tipo BRT), y un tramo final entre la estación La Palma y la estación Aguacatala (Línea A).



En la actualización de las proyecciones financieras, tal como quedó consignado en el aval técnico que emitió el Ministerio de Transporte, la obra pasó a costar 3,6 billones de pesos, de los cuales 2,5 serán sacados de las arcas nacionales y los 1,1 restantes del presupuesto municipal.

Con base en esas proyecciones, el Gobierno Nacional comprometería vigencias futuras a partir del 2024, con un promedio anual de 360.000 millones hasta 2030, y el municipio de Medellín comprometería vigencias futuras hasta el 2034, desembolsando 100.000 millones este año, 269.000 en 2022 y luego un promedio anual de 53.000 hasta 2034.



Aunque las cuentas cuadran, concretar esos 2,5 billones del gobierno, equivalentes al 70 por ciento del total, no será una tarea fácil.



Los primeros pasos para lograrlo se dieron el pasado 13 marzo de 2020, cuando el Ministerio de Transporte avaló técnicamente el proyecto. Luego, el 16 de marzo, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) le dio el visto bueno a su componente fiscal. Durante las próximas semanas será el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) el encargado de definir si la obra se declara como de importancia estratégica nacional.



Según anticipó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, esa votación estaría programada para el próximo 25 de septiembre y, en caso de ser incluido en las prioridades de la Nación, el proyecto sería revisado por el Concejo de Medellín durante los primeros días de octubre. De lograrse estos dos pasos cruciales, según precisó el gerente López, el gobierno local proyecta abrir el pliego de licitación en 2021 e iniciar obras en 2022.



Aunque por ahora prima un ambiente de optimismo, lo cierto es que durante las próximas semanas se tomarán las decisiones más cruciales para definir si la idea es viable o no. Entre tanto, dependerá del criterio del Gobierno Nacional determinar si hay espacio fiscal para la megaobra.

JACOBO BETANCUR

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN