La búsqueda de votos y por conquistar más antioqueños está en la agenda primordial del precandidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. En los últimos meses no solo ha hecho presentaciones en tarima en Medellín sino en otros lugares como Bello, en el norte, y La Estrella, en el sur del valle de Aburrá.



En su visita a Bello, el pasado 14 de enero, Petro expresó claramente por qué el departamento es clave para llegar a la Casa de Nariño.



(Le puede interesar: Las tres investigaciones que realiza la Procuraduría contra Daniel Quintero)

“Hemos escogido Bello por muchas razones para iniciar la campaña del pacto histórico. Una de ellas, quizás no la principal, es demostrar que Antioquia cambia, es demostrar que Antioquia como los hizo Rafael Uribe Uribe, nacido en el sur del departamento, puede generar los movimientos de la transformación de Colombia puede generar las fuerzas que hagan cambiar a Colombia. Si Antioquia cambia, cambia Colombia”, dijo a su seguidores.



La conquista por el electorado está clara en el departamento. De acuerdo con Luz María Múnera, líder del Polo y candidata a la Cámara por Antioquia en el Pacto Histórico, el candidato seguirá llegando más seguido a tierras antioqueñas y ya tiene en su agenda visitas para el 13 y 24 de febrero próximo.



“Nosotros le pedimos como campaña Pacto Histórico, como candidatos a Cámara y Senado, que le dedicara mucho tiempo a Antioquia porque la verdad en las últimas elecciones pesó mucho los resultados por Antioquia y le pedimos presencia en Antioquia y Gustavo lo está haciendo”, contó Múnera.



Para ella, hay un desgaste del Uribismo en Antioquia y en todo el país y que eso debe ser cobijado por el Pacto Histórico.



(También puede leer: 'EPM analiza otros constructores para la etapa 2 de Hidroituango': Quintero)

Facebook Twitter Linkedin

Petro con Álex Flórez y León Fredy Muñoz en el municipio de Bello. Foto: Cortesía @AlexFlorezH

Así lo tiene también claro Francia Márquez, la otra precandidata por este movimiento, quien este martes 1 de febrero visitó a la capital antioqueña: “Voy a mencionar a dos sectores que siento que hemos despertado y son los jóvenes y creo que están escribiendo el rumbo de su propia historia, y las mujeres. Aquí en las mujeres del movimiento feminista de Medellín ha irrumpido la política hemegónica de este país y verlas, ahí, eso le da fortaleza al Pacto Histórico y le da fortaleza sobre todo al cambio para este país”.



Como ha sido conocimiento de la opinión pública, Petro ha llegado a Antioquia en soledad, al contrario, encontró apoyo en un sector del partido Liberal.



Pedro Piedrahita, profesor de ciencia política de la Universidad de Medellín, explicó que Petro no está preocupado por los electores de Antioquia sino que cualquier político que quiera aspirar a la presidencia de la República debe tener al departamento como un objetivo electoral, sobre todo a partir de que los últimos resultados electorales en donde el Centro Democrático, a pesar de ser una marca política muy exitosa, sigue presentando ciertas debilidades.



Esos acercamientos a figuras como Luis Pérez significan votos, por lo menos 500 mil en Antioquia según el profesor, y eso es importante para sumar y algo inevitable en las estrategias políticas pues de acuerdo a Piedrahita los partidos con mayor relevancia en Antioquia siguen siendo los tradicionales, sobre todo el Partido Liberal.



“De allí que Gustavo Petro esté haciendo ese tipo de alianzas. En otras palabras, la pregunta que hay que responder es quién tiene los votos en el departamento y estos los tiene los partidos tradicionales y en segundo momento hay que decir que para ser presidente de la República sí o sí se tiene que tener el apoyo de los partidos políticos y de las redes de confianza en las diferentes subregiones del departamento, en este caso de Antioquia, para tener una opción real para llegar a la presidencia de Colombia”, agregó.



(Le sugerimos leer: Conozca cuándo comienza la licitación de la construcción del metro de la 80)

Facebook Twitter Linkedin

Seguidores de Petro en La Estrella, Antioquia. Foto: Cortesía @petrogustavo

De otro lado, también ha sido público el apoyo del León Fredy Muñoz, actual representante a la Cámara por la Alianza Verde y quien también es candidato para el mismo puesto por el mismo partido. Ese día de la visita de Petro al municipio de Bello estuvo a su lado, apoyándolo, en la tarima ubicada en el parque principal.



Muñoz, según el profesor Piedrahita, tiene un gran electorado en Bello y los municipios vecinos del norte del Valle de Aburrá. “Lo que llama la atención es que León Fredy es del partido Verde que está por otro lado que no es precisamente el Pacto y eso lo que hace es fragmentar el electorado”, agregó el docente de la U. de M.



Para Múnera estas alianzas son necesarias precisamente por el nombre que lleva el movimiento: pacto. “A mí las alianzas no me molestan siempre y cuando sean programáticas. Es decir, se basen sobre el programas y las alianzas que han llegado hasta ahora son las que ha hecho directamente Gustavo y uno creería y esperaría que sean alianzas hechas alrededor de un programa para desarrollar al país y creo que no han acabado de llegar las alianzas”, precisó.



Por ahora, se esperan más visitas de Petro en Antioquia sumando poco a poco el pulso por un electorado clave para sus aspiraciones. El 13 de marzo será su primer examen.



DAVID CALLE

EL TIEMPO MEDELLÍN

En Twitter: @davidcalle1

Más noticias de Colombia

-En plena alerta roja, cierran 30 camas UCI en Caldas por falta de personal



-Millonaria inversión para hacer nuevas vías entre Huila y el resto del país



-Conductor que arrolló a 2 personas en Armenia tenía grado 3 de alcoholemia