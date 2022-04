El Bajo Cauca es la subregión con la menor calidad de vida de Antioquia. Según datos del estudio Perfiles Socioeconómicos de las Subregiones de Antioquia, realizado por la Cámara de Comercio de Medellín, en promedio, el Índice de Calidad de Vida (ICV) para la subregión ha sido de 53,9 puntos porcentuales, muy por debajo del promedio departamental (69,22).



No solo eso, el porcentaje de población por debajo de la Línea de Indigencia en el Bajo Cauca es del 19,7 % y en Antioquia del 3,9 %. En cuanto a Línea de Pobreza, en la subregión es del 57,8 % mientras que en el departamento el 22,6 % de la población se encuentra por debajo de la LP.

Esto ubica al Bajo Cauca como la subregión con el mayor porcentaje de población por debajo en estos ítems en todo el departamento.



“Esta diferencia se da principalmente por mayores dificultades en términos de calidad de la vivienda y capital físico, así como a menores niveles de capital humano y escolarización”, dice el informe.



Y es que al mencionar esta subregión, al imaginario colectivo se vienen temas como minería ilegal, problemas de orden público y cultivos ilícitos. Y ese, precisamente, es la imagen que quieren cambiar los emprendimientos emergentes en la zona.



Es el caso de la compañía Genoma Empresarial, Soluciones Sostenibles, un emprendimiento apoyado por la Alianza Avancemos Bajo Cauca, consolidada desde el 2019 por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Corporación Interactuar, Comfama, Mineros S.A. y Fundación Mineros, que trabaja en la región con el objetivo de impulsar el crecimiento económico a través del fortalecimiento empresarial, agrícola y no agrícola, y con oportunidades de transformación para el territorio.



(Le puede interesar: Fuertes lluvias dejan 450 familias damnificadas y 3.100 afectadas en Amagá)

Aquí en la región hay mucho talento, lo único que falta es que confíen en nosotros y nos den más oportunidades para desde aquí crear un centro de tecnología FACEBOOK

TWITTER

A mediados de marzo se realizó la feria ‘Bajo Cauca es más’, la cual tenía como objetivo “visibilizar la transformación que han logrado los emprendimientos que han hecho parte del acompañamiento de la alianza”, buscando cambiarle la cara a este territorio.



Y allí estuvo esta empresa, en cabeza de su creador, Luis Alfonso Ayala Isaza, un ingeniero de sistemas bajocaucano que se hizo a pulso.



Ayala viene trabajando hace décadas en la región y ha recibido de la alianza aporte en conocimientos, formación y herramientas empresariales para transformarlos de emprendedores a nuevos empresarios.



Su sueño, cuenta el hombre, es que el Bajo Cauca antioqueño sea la sede de muchas compañías emergentes de tecnología y especialmente de desarrollo de software y que la subregión se consolide como el ‘Silicon Valley colombiano’, tomando como referencia el Silicon Valley de estadounidense y donde se establecen la mayor cantidad de compañías tecnológicas como Apple, Facebook y Google, entre otras, que comenzaron en cocheras y ahora son mundialmente exitosas.



“Aquí en la región hay mucho talento, lo único que falta es que confíen en nosotros y nos den más oportunidades para desde aquí crear un centro de tecnología”, dice Ayala, quien no solo está enfocado en crecer su empresa, sino, en articular más compañías que se están creando en Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza y con el objetivo de que en grupo puedan ofrecer mejores servicios tecnológicos en el país y en el exterior.



(Le recomendamos leer: Paramilitares la obligaron a vender su predio y lo recuperó 26 años después)

¿Te gustaría estudiar? Si vives en la región del Bajo Cauca esta oportunidad es para ti 🤩 Descubre las becas de la Alianza Avancemos Bajo Cauca para formación técnica laboral. ¡Postúlate aquí hasta el 31 de marzo! 👉🏼 https://t.co/cfyNZww59C pic.twitter.com/ZQ2tTqoLlw — Comfama (@Comfama) March 27, 2022

“Tenemos una gran cantidad de ingenieros en sistemas, pero no hay empresas de tecnología, es una gran brecha para poder ofrecer empleo de calidad”, asegura el empresario.



Este sueño gigantesco comenzó cuando él era pequeño. Apenas tenía 11 años y siempre fue un apasionado por los computadores, que eran escasos para entonces en esa región.



“Me metía a escondidas en la oficina del ingeniero de sistemas del hospital a preguntarle cosas todo el tiempo. Él, con mucha paciencia, me explicaba todo lo que hacía y me enseñaba cómo lo hacía, hasta el punto que a los 12 años yo ya sabía realizar el trabajo de los ingenieros de sistemas en el hospital”, dice Ayala.



Desde entonces comenzó a volverse un experto en sistemas, hasta el punto que identificó las falencias que tenía el software y por eso le nació la idea de crecer, profesionalizarse y crear uno nuevo y más completo para integrar todos los departamentos del sector salud.



En el hospital trabajó 8 años y luego se integró a la clínica de la compañía minera Cerro Matoso, la Fundación Panzenú donde lo apoyaron con la educación y se convirtió en ingeniero de sistemas de la universidad San Martín. Allí, ya como profesional, se puso a la tarea de crear el sistema que desde niño había soñado.

A los 12 años yo ya sabía realizar el trabajo de los ingenieros de sistemas en el hospital FACEBOOK

TWITTER

Y así nació Genoma, un software integral para el sector salud y donde todos los departamentos de la institución están interconectados. En 2016 logró formalizar su compañía y su invención tuvo gran acogida en la zona.



“Sin embargo, no teníamos la habilidad y visión de empresarios. Avancemos Bajo Cauca nos ha brindado la oportunidad de ver como crecemos y mejoramos para pasar de ser emprendedores a empresarios”, destaca el ingeniero.



En la actualidad la compañía Genoma tiene su sede en la casa que vio nacer a Ayala en Caucasia, que luego de su gran acogida y un crecimiento exponencial, se convirtió en un edificio de 3 pisos donde se albergan los diferentes departamentos y los siete socios y siete empleados, casi todos, ingenieros de sistemas y todos nacidos y criados en la región.



La alianza, que irá hasta 2023, ha transformado a emprendedores en empresarios gracias a la formación de capacidades empresariales, ambientales y técnicas en el marco de la productividad y el ser. Además, como en el caso de Genoma, se han capacitado los empresarios en temas de contaduría, sicología, mercadeo y desarrollo de marca.



Diana Arismendy, gerente de la alianza Avancemos Bajo Cauca, cuenta que gracias a esto se ha logrado impulsar en la región la generación de unos 900 empleos formales y otorgar créditos por cerca de $3.300 millones.



(Siga leyendo: Abren proceso de responsabilidad fiscal por obras del Central Park de Bello)



“La feria sirvió para demostrar todo lo que los empresarios han aprendido en este proceso, el propósito es contribuir al desarrollo de la región de manera sostenible empoderando las personas que serán los agentes de cambio en la región. Más de 3.000 personas se han beneficiado”.



En la feria se expusieron los productos y servicios de las compañías, dentro de esta, los servicios que ofrece Genoma, una de las únicas compañías en la región especializada en tecnología. Algunos de estos son: Genoma Salud; un software para el sector salud en todos sus niveles de complejidad, Genoma Conta; software de contabilidad para el sector comercial, Hakara; facturación electrónica para los requerimientos de la Dian y Focade; una plataforma de educación que opera en Montelíbano.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

Para EL TIEMPO