El gremio cultural de Medellín reclama más presupuesto a la alcaldía

En Medellín, la cultura está en la unidad de cuidados intensivos y no solo por cuenta de la pandemia y la cuarentena que obligaron al cierre de salas, teatros y museos, y a la cancelación de todo tipo de espectáculos sino porque el presupuesto para este cuatrienio por parte del Plan de Desarrollo será menor.

Así lo han venido denunciando miembros del sector cultural y algunos concejales de la ciudad, entre estos últimos, Daniel Duque, quien expresa que es un presupuesto que le da más importancia al tema de seguridad: “Le sube un 20 por ciento a algo que ya había sido incrementado en la administración de Federico Gutiérrez y le sube muchísimo presupuesto a la tecnología, a una secretaría de TICs que todavía no entendemos cuál va a ser su labor, cuál va a ser su tarea. La verdad es que sí nos preocupa, la vemos con angustia porque el sector de la cultura lleva varios periodos siendo descabezado en los presupuestos y eso es muy triste”.



El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, de la alcaldía de Daniel Quintero, contempla un 1,49 por ciento de la inversión total, lo que sería 77.000 millones de pesos al año en proyectos y programas culturales, algo así como 308.000 millones, mientras que la administración pasada de Federico Gutiérrez invirtió 538.000 millones.



Esta situación ha llevado a que en redes sociales el gremio cultural reclame con la consigna ‘Menos del 3 es poquito’, haciendo referencia a la disminución del presupuesto y no es para menos, debido a que algunas entidades culturales la están pasando mal. Elemental Teatro es una de ellas. “Nosotros estamos ad portas de cerrar los teatros porque no tenemos con qué pagar los arriendos y quién sabe cuándo van a abrir las salas, vamos a estar en una terrible crisis económica, llenos de deudas, la recuperación va a ser quién sabe cuándo y se va a demorar otro más para podernos recuperar financieramente”, comenta John Viana, director de esta compañía teatral, quien agrega que ya deben dos meses de arriendo.



Para él es “desolador” el panorama también por cuenta de un presupuesto que no apoya a la cultura ni a los artistas. “Para nosotros es gravísimo porque en vez de aumentar, como cada año debería hacerlo, antes se rebaja cada vez más el presupuesto de cultura, sin tener en cuenta que precisamente es el arte y la cultura la que en estos momentos brinda unos soportes llamémoslos emocionales, espirituales, para la gente”, comenta.

El gremio cultural de la ciudad y a nivel nacional sufre porque los espectáculos serían los últimos en tener público de nuevo. Foto: Jaiver Nieto

Por ahora el salvavidas para esta compañía y otras más que se dedican al teatro en la ciudad es el desembolso de dineros del programa Salas Abiertas de la Alcaldía de Medellín pero, según Viana, la plata está demorada.



De otro lado, Elizabeth Giraldo, codirectora de Corpozuleta (Corporación cultural Estanislao Zuleta), además de hacer un llamado de alerta por la reducción en el presupuesto, afirma que “El sector cultural, la educación y en general la ciudadanía teníamos la esperanza de que este alcalde pusiera otros temas al centro porque de hecho en parte de su discurso público se dedicó a eso, en lo que tiene que ver con ciudadanía, la libertad, el pensamiento crítico pero no se ve ahí porque si este es tu propósito le tienes que poner recursos y, por el contrario, sí aparecen otras cosas muy fuertes con un incremento de recursos como es el tema de seguridad”.



De la misma manera opina Juan Carlos Posada, gerente administrativo y financiero de Otraparte: “Creemos, estamos convencidos y sabemos la necesidad de este momento histórico que está viviendo la ciudad y el planeta. Y es que el arte y la cultura son unos de los lugares, de los espacios, de las alternativas que ayudarán a mitigar, a paliar, a acompañar y a sanar estos efectos del covid-19. Mientras la Organización Mundial de la Salud y más de 130 ministros de cultura del mundo piden en sus países priorizar el presupuesto para la cultura, en este país y particularmente en esta ciudad el recurso es cada vez menor, es una dura contradicción”.



Otros concejales como Daniel Carvalho, también hacen reparos. Por ejemplo, publicó en su página web una serie de recomendaciones a todo el plan de desarrollo. En lo que corresponde a cultura, entre otras consideraciones, pide incluir el proyecto ‘Artistas Callejeros’, cuyo objetivo es “acompañar la formalización, protección y fomento de los artistas callejeros y las actividades culturales en el espacio público”.



Carvalho también propone que sea un objetivo específico el “desarrollo de estrategias de fortalecimiento para la agenda y sostenibilidad de museos, teatros y otras organizaciones culturales y artísticas de Medellín, con base en las políticas públicas de las que es responsable la Secretaría de Cultura Ciudadana”.

Así es el plan

De acuerdo con la secretaria de cultura de Medellín, Lina María Gaviria, la construcción del plan de ha sido todo un reto. “Estamos trabajando de la mano del alcalde Daniel Quintero y estamos también con los demás secretarios para poder llevarle a Medellín el mejor plan de desarrollo que podamos tener en este momento”, dice al respecto.



En cuanto a las críticas en la inversión a la cultura, Gaviria expresa que se está trabajando para dejar un buen presupuesto para que “podamos llevar a cabo un excelente plan de desarrollo acompañando a la ciudadanía a través de estos momentos difíciles pero dándole importancia al arte y la cultura ya que consideramos que somos muy importantes para la salud mental, emocional, física y para poder apoyar a Medellín a salir de estos momentos”.



Este plan contempla, en su componente Cultura, arte y memoria, varias iniciativas. Por ejemplo, en ‘Medellín vive las artes y la cultura’ busca brindar apoyo a organizaciones culturales y entidades como museos, teatros, parques, entre otros, con el fin de estimular el encuentro ciudadano y el acceso a la oferta cultural de la ciudad. Así como también estimular al sector artístico y cultural, para el fortalecimiento de los procesos de creación, producción, circulación, formación, gestión e investigación artística y cultural.



Según la secretaria, se busca fortalecer la economía creativa, igualmente habrá una línea de formación en una red de prácticas artísticas y culturales, las cuales “queremos potenciar y tenemos una alianza muy poderosa con la Secretaría de Educación a través de Mova”. También habrá una formación de públicos sobre todo para cuando llegue la reapertura de teatros, museos y conciertos.



El presupuesto en cultura, también se contempla un plan de infraestructura como la construcción de un centro cultural, que consiste en un espacio para las artes de la ciudad en un terreno ubicado en Ciudad Del Río, en donde se ubicaría también la Cinemateca. Igualmente la intervención en el teatro al aire libre Carlos Vieco (en el cerro Nutibara), así como la realización de estudios, diseños y posterior construcción para la recuperación de la Biblioteca España, “acorde a las normas vigentes y a las necesidades socio culturales de la población en este territorio”, aunque no se especifica el costo o la inversión.



En las metas también habrá inversión en programas de cultura ciudadana que en palabras de Gaviria será “importante resaltar el respeto, la diversidad, la paz, la solidaridad, el cuidado y autocuidado”.

Datos del Plan de Desarrollo

1. El proyecto del Plan de Desarrollo cuenta con un plan de inversiones histórico de 22,7 billones de pesos.



2. Este proyecto cuenta con cinco líneas estratégicas, 28 componentes y 105 programas.



3. El Valle del Software es el proyecto central que busca mejorar el rendimiento económico.



4. Hoy miércoles y el próximo domingo serán los días de debate central en el Concejo de Medellín.



DAVID CALLE ATEHORTÚA

@davidcalle1