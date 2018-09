Cultura Metro: el ideal de 30 años que ha protegido a los trenes

Con un viaje realizado a bordo del ‘tren de la cultura’, donde los usuarios podrán observar fotos de la historia del Metro de Medellín, la empresa de transporte masivo Metro, conmemoró los 30 años de la Cultura Metro, un proyecto social que vienen realizando incluso antes de que existieran rieles, estaciones y vagones atravesando el territorio metropolitano.



Quizá el secreto para entender por qué las sillas, las puertas, las ventanas y los vagones del metro de Medellín mantengan generalmente en condiciones impecables luego de 23 años de funcionamiento, con seguridad puede encontrarse unos siete años antes de la inauguración del sistema, que inició operación el 30 de noviembre de 1995.

La Cultura Metro fue el plan que la empresa de transporte, única en su especie en el país, tuvo para acercar a la ciudadanía con un sistema completamente novedoso en aquella época.



“Nosotros impulsamos la Cultura Metro porque la construcción de las obras tenían unos retrasos, así que quisimos darle un empujón al proyecto y nos convertimos en una revolución cultural que hasta hoy está vigente”, comentó María Elena Restrepo, gerente social y de servicios del Metro.

Una estrategia que caló en los usuarios y que no solo se ve reflejada en aspectos comportamentales, sino que también es medible en ahorros económicos. Este buen uso del sistema le ha ahorrado al Metro unos 420.000 millones de pesos en la renovación de la flota.



Este ahorro se ha dado durante los 23 años de funcionamiento, pues la empresa en lugar de renovar ha “repotenciado los mismos 42 trenes, que con la ayuda de los usuarios se han mantenido en condiciones ideales”. Hoy la flota total es de 80 trenes



Después de que las obras reiniciaron, en 1992, la Cultura Metro se pensó para expresarse dentro de los vagones. Sin embargo, ha tenido una réplica en otros escenarios que traspasan aquellos torniquetes de entrada y salida ubicados en cada estación.

“Yo creo que la Cultura metro ya está en la ciudad en general, y aunque obviamente se toma el metro como pretexto para que irradie otros espacios, los efectos ya se ven en el resto de la ciudad”, aseguró Tomás Elejalde, gerente del metro de Medellín.



Si analizamos el inicio de la relación entre los medellinenses y las vías férreas necesariamente debemos echar un vistazo al final del siglo XIX, época por la que empezó la construcción del Ferrocarril de Antioquia y del tranvía de Medellín, que llegaría a reemplazar con energía eléctrica la tracción de algunos caballos y mulas que movían los coches. Ambos proyectos resultaron en el olvido unas cuantas décadas después, “lastimosamente”, como lo asegura Restrepo.

El renacimiento de los rieles en el Valle de Aburrá se da en la década de los ochenta. “Es muy diciente que el metro surja en la época más violenta en la historia de Medellín. Siempre me gusta hacer el paralelo de cómo pasaba lo peor en Medellín y al mismo tiempo aparecían personas que hacían lo mejor para la ciudad, como es el caso del metro”, comentó el alcalde Federico Gutiérrez, uno de los invitados especiales del viaje en el 'tren de la cultura'. Frases tan simples y profundas como “dejar salir es ingresar más rápido”, hacen parte de la historia de la Cultura Metro que en palabras de Elejalde, se enfoca en entender cómo se relacionan los usuarios entre sí y con el sistema en general.

“Nosotros podemos decirle a la gente que tenga un buen comportamiento, pero si nosotros no les brindamos un buen servicio nunca van tener sentido de pertenencia por el sistema. Eso es un trabajo en conjunto: nosotros ponemos el 50 por ciento y los usuarios la otra mitad del trabajo”, explicó el gerente del Metro.

Uno de los retos de todo proyecto no es precisamente llegar al objetivo sino mantenerse, y la Cultura Metro no es ajena a estos retos que le obligan mantenerse vigente en la ciudadanía. Es por eso que el gran objetivo de este proyecto que hoy cumple tres décadas es llegar a las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de crecer en un sistema de transporte nuevo, sino que lo vieron como un medio de transporte consolidado.



Elejalde concluyó haciendo hincapié en la manera en que tienen que seguir transmitiendo el mensaje de apropiación del medio de transporte urbano más importante del país. “Hoy el gran reto es modernizar la forma y el mensaje con el que queremos llegar a las nuevas generaciones, manteniendo la esencia de la Cultura Metro que se basa en el respeto por el otro, por el medio ambiente y por el sistema en general”.



