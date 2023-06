El exalcalde de Medellín y excandidato presidencial Federico Gutiérrez presentó a inicios de esta semana la lista del partido Creemos al Concejo de Medellín. 12 hombres y 8 mujeres aparecieron en el comunicado de prensa que divulgó el movimiento político en la mañana del lunes.



Entre ellos había ex secretarios de despacho, directivos del fútbol colombiano, académicos, líderes sociales y comunitarios, entre otros. Uno de los nombres que apareció en la lista pasó desapercibido en medios de comunicación y sectores políticos, pero rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Se trató de Melissa Medina, una joven de 27 años, creadora de contenido —tiene más de 68.900 seguidores en Tiktok y 30.800 en Instagram—, administradora de empresas y emprendedora. Según la descripción que enviaron desde Creemos, "su visión de Medellín incluye posicionarla como la capital del entretenimiento en América Latina, que le apueste a los pequeños y medianos emprendimientos y al talento de las mujeres".



Su nombre se hizo virtual por cuenta de las críticas empezaron a aparecer en la tarde del lunes por un video que publicó en Tiktok en el que presentó su candidatura. "No sé mucho de política, pero siento que Medellín necesita un cambio", dijo al inicio de la publicación en la que contó algunos aspectos personales de su vida.

Partido Creemos anunció el pasado lunes los candidatos al Concejo de Medellín. Foto: Creemos

"No pretendo ser un ejemplo de vida, a eso no me lancé, pero pretendo ser yo. Única, irreverente y sincera", aseguró en el video y añadió que sus pilares eran el empoderamiento femenino y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.



Rápidamente, cientos de usuarios en Twitter criticaron el hecho de que la joven no sabía de política, cuestionaron su poca preparación para el cargo y señalaron que contaba con pocos méritos para participar en la contienda electoral.



"Melissa Medina es joven, trabajadora, honesta y con ganas de ayudar a Medellín a salir del hoyo en el que está, pero creo que le falta mucho recorrido y sí, le falta untarse y saber un tris de política. Error haber pensado que podía llegar al Concejo con solo buenas intenciones", escribió la ciudadana Martha Restrepo en Twitter.



"Oigan pero fuera de chiste, a mi si me preocupa mucho que los jóvenes de ahora quieran hacer o ejercer funciones, profesiones, trabajos sin preparase. Lo de Melissa Medina es el claro ejemplo que las redes hacen creer a la gente que todo lo puede conseguir con seguidores o likes", escribió Angélica Neira.



Incluso, los internautas compararon su candidatura con la de otras personas que se hicieron famosas en redes sociales y que alcanzaron a resultar elegidas en contiendas pasadas, como la representante a la Cámara Susana Gómez —conocida como Susana Boreal— y el senador Jota Pe Hernández.

Melissa Medina es joven, trabajadora, honesta y con ganas de ayudar a Medellín a salir del hoyo en el que está, pero creo que le falta mucho recorrido y sí, le falta untarse y saber un tris de política. Error haber pensado que podía llegar al Concejo con solo buenas intenciones. — Martha Restrepo (@marticarpo) June 28, 2023

Renuncia a la candidatura

Ante las críticas, la joven subió un nuevo video este martes en el que habló de algunos de los problemas que enfrenta actualmente Medellín como la desnutrición crónica y los problemas en la infraestructura educativa. Pero en la noche confirmó que no iba a continuar en su aspiración electoral.



"Con mucha tristeza, les cuento que decidí no avanzar en el proceso de mi candidatura el Concejo de Medellín. Cuando tomé la decisión de participar, lo hice con la convicción de involucrarme y no criticar desde afuera (....). Sin embargo, encontré demasiada hostilidad y yo quiero construir sin renunciar a mi tranquilidad ni a la tranquilidad y seguridad de las personas que amo", escribió.

Melissa Medina desistió del proceso de continuar como candidata al Concejo de Medellín. De verdad agradezco que haya tomado una decisión madura y se haya apartado de un espacio que SÍ NECESITA DE ALGUIEN QUE SEPA DE POLÍTICA. pic.twitter.com/7HHLxvISdl — María Alejandra (@AlejaLoC) June 28, 2023

La joven reconoció que no tiene formación política, pero sí administrativa y señaló que "muchos con formación política llegan a robarse los recursos de la gente, de los niños". Por último, Medina agradeció a 'Fico' y a Creemos.





Las reacciones a su renuncia no se hicieron esperar y algunas personas apuntaron que se trató del camino corrrecto. "Melissa Medina desistió del proceso de continuar como candidata al Concejo de Medellín. De verdad agradezco que haya tomado una decisión madura y se haya apartado de un espacio que sí necesita de alguien que sepa de política", opinó la periodista Alejandra López.





MEDELLÍN