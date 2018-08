La construcción de la Primavera en Medellín avanza sin los árboles

Flor María Guzmán vive en Belén - La Mota y mira con nostalgia el lugar acordonado con vallas verdes con imágenes de árboles y animales impresos en la lona.

“Eso era una sede deportiva. Yo trabajé ahí”, dijo, señalando el lote de casi 29.000 metros cuadrados que hacía parte del desaparecido Seguro Social, y en donde ahora observa torres de cemento y gigantesca grúas de hierro.



En el lugar es construido el centro comercial Primavera que quedará entre la carrera 70 y la avenida 80, al frente del supermercado PriceSmart y al lado de la Clínica de Las Américas.

Si algo le ha dolido a la comunidad fue lo que ocurrió el 31 de agosto de 2016 cuando fueron talados 269 árboles para levantar la mole de cemento. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá autorizó el “aprovechamiento forestal” en una zona que la comunidad consideraba un pulmón verde.



Desde entonces, las obras avanzan con firmeza, aunque este próximo 27 de septiembre podrían ser paradas siempre y cuando el Tribunal Administrativo de Antioquia falle a favor de la comunidad ante demanda que instauró el concejal Ricardo Yepes contra la empresa Fiduciaria Bogotá, dueña del proyecto.



Según Yepes, la zona aledaña al aeropuerto Olaya Herrera está protegida por una medida que solo permite allí desarrollar proyectos públicos y de equipamientos, no de vivienda o comerciales. Por esta razón, la construcción del centro comercial Primavera habría tenido irregularidades.



“Estamos muy tranquilos porque hemos actuado conforme a la norma. No tenemos ninguna inquietud frente al tema”, dijo Alexander Restrepo, asesor jurídico ambiental del proyecto Primavera.



Aunque Restrepo es claro en decir que acatarán cualquier orden judicial, casi que la descarta de tajo: “No está dentro de las posibilidades”.

Según Gúzmán, en el lote del PriceSmart, ubicado al frente del proyecto, también hubo tala de árboles. Foto: Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Hace dos años, el concejal Yepes citó a un debate sobre el tema del terreno en cuestión y denunció al entonces director de Planeación, Jorge Pérez, y al curador primero, Luis Fernando Betancur.



El concejal argumentó que Pérez habría cambiado el uso del terreno, alterando por ende el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el cual solo puede ser modificado por los concejos municipales y no por funcionarios en particular.



“Pérez vulneró el POT a través de una resolución que no radicó en la Gaceta Oficial, obligación para que cualquier acto sea válido. Es decir, debió ponerlo en conocimiento público”, agregó el concejal.



La subdirectora ambiental del Área Metropolitana, María del Pilar Restrepo, explicó que su entidad se rige por lo que dictamina el POT que, en este caso, daba el aval necesario para ejecutar el proyecto.



La funcionaria afirmó que muchos de los árboles talados del otrora club deportivo presentaban problemas fitosanitarios, es decir, que estaban podridos en su interior.

Hace algunos años Guzmán, en compañía de su esposo Hugo Echeverri y la ONG Animanaturalis, detuvieron la construcción de la pista de BMX Mariana Pajón que en un inicio se planteó hacer en terrenos del Aeroparque Juan Pablo II. Posteriormente la trasladaron a un lado del mismo.

Según la empresa encargada de Primavera, el centro comercial deberá estar en funcionamiento el próximo año. Foto: Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Para ellos PriceSmart es también un claro ejemplo de la suplantación del cemento por la naturaleza que es precisamente lo que no quieren que se repita. Juan Guillermo Páramo, activista ambiental, aseguró que los constructores no son capaces de combinar el desarrollo de la ciudad con la naturaleza.



Esa versión riñe con la de Restrepo quien reveló que el edificio que construyen cumple con los estándares internacionales e incluso recibió certificación LEED, otorgada a edificaciones ambientalmente sostenibles.



En cuanto a la tala de los árboles opinó que “no se podría construir un edificio con un volumen importante de árboles debajo. Por eso se tomó la decisión”.



Las denuncias del concejal Yepes hacia los funcionarios que dieron los permisos de construcción no tuvieron éxito ante el juzgado 14 de Medellín, es por eso que decidió llevar el caso al Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de sentar un precedente frente a este tipo de actos, a su parecer sospechosos.



La demanda interpuesta ante el contencioso administrativo de Antioquia tiene tres demandados: municipio de Medellín, Curaduría Primera y Fiduciaria Bogotá.

El próximo 27 de septiembre tendrá la primera citación en la que se decidirá el futuro del centro comercial.

“Yo quisiera creer que la decisión será a favor de medioambiente, pero los intereses económicos que hay metidos ahí son muy grandes. Entonces, no creo que se falle en derecho, independiente de los intereses económicos”, dijo Páramo, activista curtido en este tipo de casos en la ciudad.



Tanto Yepes como Guzmán son optimistas ante el futuro del caso. Ambos piensan que un fallo favorable es posible, pero difieren en las acciones que se pueden tomar luego.



Para el concejal, la obra está tan avanzada que no cree que sea posible detenerla, sería más factible, para él, un proceso de conciliación entre los implicados.

Por otra parte, Guzmán va más allá y es enfática en decir que si el fallo es positivo “la obra la tienen que parar”, versión que desde el proyecto Primavera no creen que sea posible ya que la idea es tener en funcionamiento el centro comercial el próximo año.



BRYAN ANDRÉS GONZÁLEZ VÉLEZ

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com@GonzalezVelezB