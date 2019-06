Ratifican condena de 82 meses de casa por cárcel al alcalde de Bello

La audiencia en contra del alcalde de Bello, César Augusto Suárez Mira, continuó este lunes 10 de junio en la sala 16 del juzgado 20 penal del circuito de Medellín. En los próximos días el mandatario debe dejar su cargo para cumplir una condena de 6 años y 10 meses de prisión domiciliaria por los delitos de falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado en concurso heterogéneo y homogéneo y sucesivo.



Suárez utilizó un título de bachiller falso para ejercer en la Contraloría, en el Concejo y la alcaldía del municipio, ubicado en el norte del valle de Aburrá.

Ante la condena, dictada por el juez el pasado 15 de mayo del presente año, la defensa solicitó un recurso de apelación para revertir la medida en contra de Suárez Mira. El despachó negó la petición por lo que la defensa solicitó un recurso de reposición que tampoco fue aceptado.



Tras la decisión del juez, la defensa interpuso un recurso de nulidad que sería discutido en el juzgado el jueves 6 de junio. Sin embargo, la abogada defensora no asistió a la sesión porque se encontraba fuera del país. La audiencia fue aplazada para este lunes y se confirmó la veracidad de la ausencia de la abogada. De acuerdo con el juez, la fiscal calificó la petición de la defensa como atípica y consideró que las "nulidades debían alegarse antes de que se dictara la sentencia, es deber el despacho evitar maniobras dilatorias por parte de la defensa". La Procuraduría coincidió con la posición de la fiscal encargada del caso.

El despacho no va a dar esa oportunidad, considera que si así actuáramos estamos errando gravemente y estaríamos contribuyendo a una posición ilegítima

La fiscal aseguró que el recurso de nulidad debía ser analizado por un Tribunal Superior, es decir, debía ser estudiado por una segunda instancia.



"Se rechaza de plano la petición de nulidad, no hay lugar para esa pretensión. El sentido del fallo es el núcleo a las motivaciones que llevan al juez a decantarse por una decisión. El despacho no va a dar esa oportunidad, considera que si así actuáramos estamos errando gravemente y estaríamos contribuyendo a una posición ilegítima", afirmó el juez.



Suárez Mira fue acusado de incurrir en once delitos, el despacho otorgó la absolución por siete: cuatro fraudes procesales y tres falsedades en documento público pero emitió un fallo condenatorio por tres falsedades ideológicas y una falsedad en documento público.



Por su parte, la defensa interpondrá un recurso de apelación por la condena al Tribunal Superior de Medellín y la Fiscalía apelará ante el juzgado la absolución de los delitos en lo que habría incurrido Suárez Mira. Se espera que en los próximos cinco días, las partes del caso otorguen sus pruebas a las instancias correspondientes para que sean evaluadas.



MEDELLÍN