La ardua tarea de vigilar los cielos para ‘cazar’ globos en Medellín

De planchar y doblar ropa en una empresa de confección, a avistar el cielo buscando globos por 12 horas desde la terraza del centro comercial Viva Envigado.



Con apenas 21 años, para Soreny Angulo, una mujer oriunda de Ituango (Norte de Antioquia), esta práctica se convirtió en su mejor opción laboral hasta el momento. Ella, que llegó a Medellín hace un año en busca de oportunidades y en compañía de su esposo y su hija de 3 años, es una de las 120 personas que literalmente son cazadores de globos y de las cuales hay 14 mujeres.

Aunque el Grupo Éxito no es el único en tener este personal, sí fue el creador de la figura en el 2008, y a su vez, es el referente de las empresas del sur del valle de Aburrá, según afirmó la agremiación ProSUR, corporación empresarial que agrupa 40 empresas de esta zona.



Para este caso, el trabajo que desarrolla Soreny, es denominado bajo la sigla OCRT (Operador de Control de Riesgos de Temporada) y no ‘globero’, pues según Deiby Muñoz, coordinador regional de gestión de riesgos del Grupo Éxito, puede sonar despectivo y es la forma como se conoce a quienes fabrican estos artefactos.Por su parte, Carlos Virviescas, director de ProSUR, aseguró que en los últimos 10 años se han cobrado en seguros, 11.000 millones de pesos aproximadamente por daños ocasionados por incendios, además de la perdida de alrededor de 330 empleos de las empresas que tuvieron que cerrar luego del siniestro.

En los últimos 10 años se han cobrado en seguros, 11.000 millones de pesos aproximadamente por daños ocasionados por incendios en el valle de Aburrá FACEBOOK

TWITTER

Por este tema la preocupación es permanente y cada año se hace más visible alrededor de la elevación de globos y la quema de pólvora, dos actividades que hacen parte de la celebración decembrina en la cultura paisa, pero que son catalogadas de alto riesgo, no solo para las personas, sino también para las empresas.



Los riesgos, indicó el experto, se dan principalmente en relación con las grandes instalaciones que tienen techos con superficies donde los globos pueden caer y producir incendios, como ya les ocurrió a Sofasa Renault en el año 1998, el centro de distribución del Grupo Éxito en el 2007 y otros de menor cuantía, pero no menos importantes en las empresas Metro Flex y Motos AKT, entre otras. El que caigan tantos globos en la zona sur del valle de Aburrá, tiene que ver con los vientos que llegan del sur y del norte y se mezclan y encasillan en toda la zona de alrededor de la glorieta de Envigado, por lo que la mayoría de los globos que se lanzan en el sur e incluso en el norte, llegan hasta este lugar.

Globos con mechas de parafina son más seguros, dicen los expertos Foto: Esneyder Gutiérrez

Deiby Muñoz, coordinador regional de gestión de riesgos del Grupo Éxito, aseguró que hasta las 6 de la mañana de ayer, su grupo OCRT ha avistado 2.657 globos, de los cuales han caído 36 en sus instalaciones, 23 apagados y 13 prendidos, pero hasta el momento, no dejaron nada que lamentar.



Lo alarmante, es que esta cifra duplica la registrada el año pasado, teniendo en cuenta que no han llegado las fechas más álgidas: 24, 25 y 31 de diciembre, así como primero de enero y el Puente de Reyes.



Entre tanto, el director Virviescas, recordó que existen dos tipos de ‘caza globos’ que ayudan en esta tarea: el primero consiste en un empleo o cargo denominado OCTR, que se crea por la temporada navideña e inicia del 15 de noviembre y va hasta el 15 de enero, puesto en el que labora Soreny.



Su tarea principal es registrar los globos y en caso de que caiga alguno, debe intervenir con base en los protocolos establecidos. El segundo, consiste en globeros organizados que se asientan en las comunas, principalmente desde donde viven y que hacen parte de grupos y colectivos que se han denominado ‘Turmas’ y, además de ser fabricantes de globos, también han convertido su trabajo en una expresión artística, social, comunitaria y lo más importante, segura.

En noche de #velitas en Medellín, fueron lanzados cientos de globos desde la comuna 13 y de Robledo #GlobosEnMedellin pic.twitter.com/ZtLKPUt5WT — Eddy Banoy (@eddybanoy) December 8, 2019

Precisamente unas de las nuevas estrategias que se adelanta con las turmas, es trabajar de manera conjunta para conocer los Sistemas de gestión del riesgo en la actividad que ellos desarrollan, pero muy especialmente en el tema del manejo de las mechas, donde se concentró un gran esfuerzo para que no se produzcan de combustibles de alto voltaje como lo son la gasolina o el petróleo.



“Por el contrario, que se utilicen las mechas de materiales de mucho menos expansión, como la parafina y sus propiedades que permiten que se consuma más rápido y su llama no es tan explosiva como los demás combustibles” anexó el directivo.



La ultima, pero no menos importante, es la eliminación de la pólvora dentro de los globos, y esto se ha logrado a través de la reivindicación del trabajo de los globeros, valorando lo que ellos hacen y a su vez, comprometidos a mejorar las prácticas disminuyendo el riesgo.



Todo esto hace parte del trabajo en conjunto con las empresas, entidades de gestión del riesgo y ahora, con los globeros organizados, porque se identificó que el enemigo en común, son los globos caseros, pequeños y mal hechos, los cuales en su momento son los que en su mayoría generan incendios naturales y en la industria.



Por ahora, la preocupación sigue en aumento debido al considerable incremento de globos. Sin embargo, se cuenta con personas como Soreny, que desde techos, terrazas y lugares más altos, vigilan que las únicas luces en el cielo, sean las estrellas.



ESNEYDER GUTIÉRREZ CARDONA

Para EL TIEMPO@esneyderfoto