Con estrategia social, Bello le hace frente a la racha violenta

La alcaldía del de Bello, norte del valle de Aburrá, expuso este miércoles 5 de mayo la campaña #BelloSomostodos para incentivar la participación comunitaria en las comunas 5, 6 y 7, en donde se concentra el conflicto del territorio. El 2018 terminó con un saldo de 79 asesinatos en el municipio, el índice se redujo de un 22 a un 16 por ciento. Sin embargo, en lo que va corrido del año, se han presentado 73 homicidios.

"La estrategia obedece al espíritu inquebrantable del bellanita. No es la primera vez que pasamos por situaciones difíciles, cada una se aborda con herramientas diferentes. Vamos a ir por los talentos locales, vamos a rescatar la confianza en las comunidades con toda una variedad de eventos, enmarcadas en un proceso y diálogo de paz", afirmó Adriana Salas, secretaria de Gobierno de Bello.



Para implementar la iniciativa, se realizarán distintas actividades: un seminario sobre ciudad y conflicto, una cátedra de la paz y cultura, talleres artísticos, una escuadra de mantenimiento, 13 murales sobre convivencia y 13 ludotecas itinerantes para la participación de los niños. También habrá muestras de talentos juveniles.



La campaña se enfocará en los barrios Niquía San Andrés, Buenos Aires, Mesa, San Martín y El Congolo, los parques Chinca y Goretti, las placas deportivas Niquía Maxicolbe y el Carmen, las instituciones educativas Concejo de Bello y Santa Catalina, Puente de la Selva y Bellavista y el sector Araucarias. Los lugares fueron elegidos por los habitantes del municipio.

No podemos dejarle la responsabilidad a las autoridades, debemos tener otras alternativas, queremos una campaña en la que se vincule a la sociedad con actividades lúdicas, culturales y artríticas FACEBOOK

TWITTER

Desde el próximo sábado 8 de junio, funcionarios de la alcaldía participarán de las actividades en conjunto con la comunidad. La campaña culminará en noviembre del presente año.



De acuerdo con César Suárez Mira, alcalde de Bello, en la presente administración se han invertido cerca 70.000 millones de pesos para educación. El municipio cuenta con una agencia de empleo que ha atendido a más de 5.000 personas, de las cuales, 1.800 se encuentra laborando.



No obstante, el mandatario recordó que no reduciría el presupuesto de seguridad para incrementar el de educación, deporte y cultura. Además, consideró que los municipios del valle de Aburrá deben aliarse para mitigar la violencia.



"No podemos dejarle la responsabilidad a las autoridades, debemos tener otras alternativas, queremos una campaña en la que se vincule a la sociedad con actividades culturales y artríticas. Si logramos rescatar los jóvenes de la ilegalidad, bajaría el índice de homicidios", expresó Suárez y añadió que es necesario el apoyo del Gobierno Nacional con el municipio para contrarrestar la delincuencia

Cabe resaltar que en el municipio se encuentran 8 estructuras criminales: los Pachelly, los Chata, el Mesa, Niquía Camacol, los Peludos, los Triana, integrantes del Eln y disidentes de las Farc. La administración implementó diferentes medidas como la militarización, restricción del parrillero hombre y toque de queda de menores de edad, buscando mitigar la violencia.



En el presente año, se han realizado más de 100 operativos policiales. El municipio cuenta con 21 cuadrantes de la policía y 338 agentes para cerca de un millón de habitantes. También se encuentran 150 cámaras de seguridad, se espera la instalación de 60 dispositivos de reconocimiento facial.



"Queremos romper el miedo y romper las barreras que los grupos ilegales han creado, no hemos logrado bajar el índice de homicidios pero podría ser mayor, la presencia de la fuerza pública ha salvaguardado vidas, las medidas que se han tomado seguirán", manifestó Salas.



MEDELLÍN