Estos fueron los artistas que acompañaron Karol G en su primer concierto en Medellín

Karol G puso a vibrar a todo el estadio Atanasio Girardot de Medellín en la primera fecha de su concierto 'Mañana será bonito', al que asistieron más de 90.000 personas.



La artista dio a conocer unos días antes quiénes serían los artistas que la acompañarían en este evento, pero muchos esperaban otras sorpresas.

Facebook Twitter Linkedin

La paisa puso a cantar y bailar a todo su público en la primera fecha del 'Mañana será Bonito Fest' en el estadio Atanasio Girardot. Foto: Archivo particular

Oficialmente, se conocía que los artistas que estarían en la primera fecha, el pasado 1 de diciembre, eran Mar Mejía, Jhay P, Nath, Agudelo 888 y Young Miko. Sin embargo, los asistentes quedaron boquiabiertos con los artistas que se subieron al escenario a compartir con la 'Bichota'.



“Espero que con la energía de esta noche en la casa, esto se caiga”, fueron las primeras palabras de la artista.



En medio de éxitos como La Cama y El Barco, llegó el momento de la primera gran sorpresa de la noche; en medio de la canción X Si Volvemos que canta con Romeo Santos, este artista se apareció en el escenario e incluso todo se tornó más emocionante cuando el puertoriqueño cantó su éxito Noche de Sexo.



Puede leer: Karol G llora en el escenario: 'Disfruten como si fuera lo último de su vida'



De un gigante tiburón plateado, Karol G salió cantando Okidoki y finalizó esta tanda con la segunda sorpresa de la noche, Ryan Castro, artista que está confirmado para la segunda fecha en Medellín, pero que igual apareció para cantar con la paisa.



Luego, Becky G llegó a la tarima y juntas cantaron su canción Mami, no una sino dos veces. Haciendo que el público no dejara de corear este tema.



Más noticias: Así puede descargar las boletas para Mañana será bonito Fest de Karol G: paso a paso



“Medallo te amo, no me quiero ir, aunque he cantado en muchos escenarios, para mí cantar aquí no tiene comparación”, dijo la cantante. Provenza fue la canción con la que la cantante puso fin al primer día de concierto tras casi tres horas de show.

Facebook Twitter Linkedin

Así lució el Atanasio en el cierre del concierto de Karol G. Foto: María Alejandra Rodríguez Castellanos.

También puede leer: