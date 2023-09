"¿Cuánto empleo va a generar Karol G?... Perdón...ups... jajaja". Con esta frase, que dijo el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la madrugada de este lunes, 25 de septiembre, en pleno consejo de gobierno, se confirmaría un posible concierto de la 'Bichota' en la capital antioqueña.



El mandatario estaba hablando sobre los beneficios económicos que han representando los conciertos de los últimos años —como Maluma, Bad Bunny, RBD, entre otros— para la ciudad cuando preguntó, retóricamente, por la cantidad de empleos que generaría la presentación de Carolina Giraldo.

Sin embargo, hasta ese momento no se había confirmado oficialmente una presentación de la cantante paisa en su ciudad.



En los últimos días se especuló al respecto y algunas fuentes señalaron que se estaba trabajando para concretar la llegada del tour 'Mañana será bonito' a Medellín, pero aún no se daba el anuncio.

¿Lapsus de @QuinteroCalle sobre concierto de Karol G en Medellín?



Tras caer en cuenta de lo que dijo, el alcalde dijo "chivié la noticia" y los secretarios de despacho comenzaron a reir. "Ahí se me escapó un poquito.... —retomó Quintero, pero no terminó la idea— ¿cuánto empleo va a generar RBD?".



"Si eventualmente viniera Karol G en diciembre a hacer varios días de conciertos en la ciudad, un gran festival, eso obviamente generaría mucho empleo en ese caso hipotético", dijo Quintero.



Luego, el alcalde habló de los alumbrados navideños —en otra oportunidad dijo que "Disney será un bobada" comparado con la sorpresa que prepara EPM— y agregó que para diciembre se viene una sorpresa además de las luces.



"Lo que viene en diciembre es muchísimo más grande. Encanto se va a ver chiquito. A esa estrategia le hemos llamado turismo inteligente (...) para que haya estrategias todo el año para que venga el turismo. Por ejemplo, en diciembre viene una noticia, otra noticia, además de los alumbrados", aseguró el mandatario aunque no dio más detalles.



MEDELLÍN

