Karol G en Medellín: anuncian segunda fecha de concierto tras agotar entradas

Las boletas para el concierto Mañana será bonito Fest de la cantante paisa Karol G en el estadio Atanasio Girardot de Medellín se acabaron en menos de una hora después de que se habilitó la compra de entradas.



La organización del concierto confirmó el sold out sobre las 11:30 de la mañana de este viernes, 13 de octubre. Las boletas en la fase de preventa —unas 16.233 entradas— se agoraron en menos de 10 minutos.

El esperado concierto —que incluye un gran festival en varios escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot durante todo el día— se realizará el próximos viernes, 1 de diciembre.



Diomar Garcia, productor del evento, le dijo a Blu Radio esta semana que la intención es tener, por lo menos, otras dos presentaciones según acogida.



"Nosotros estamos preparados para hacer más días, pero esto es decisión de la oficina de Karol G. Nosotros nos preparamos para, si son 1, 2 o 3 días, atender a la gente de esa manera y tenemos todo montado", dijo el organizador.



Tras la exitosa venta de la primera fecha, los organizadores del tour confirmaron la realización de un segundo concierto el sábado, 2 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot.

Los detalles del concierto

Karol G hizo una exitosa gira por Estados Unidos en los últimos meses. Foto: Felipe Orvi

La cantante paisa prepara un evento único en su natal Medellín. Aunque tendrá presentaciones en otras 14 ciudades de Latinoamérica, su show en la capital antioqueña será "especial" y "más elevado".



"Medellín te veo en diciembre. Viene Mañana será bonito Fest. Soy de Medellín. Quiero tener un detalle especial con mi casa. Allí la experiencia será más elevada. Llevo un festival superespecial vamos a pasar increíble. Estoy pensando en todos los detalles para que ustedes tengan una experiencia única", dijo la cantante a sus seguidores hace una semana.



Se espera que la artista lleve al Atanasio Girardot invitados especiales de gran nivel. "Les dije 'sé que estás superocupado, pero si me vas a dar una fecha que sea la de Medellín (...) es que Medallo es mi casa y entonces para la ciudad guardé algo muy especial'", contó Carolina Giraldo.



Aunque por el momento no se conoce el listado de cantantes que asistirán a Mañana será bonito Fest en Medellín.



"Nos reunimos con los directores de los festivales más grandes del mundo y les dije que quería hacer el Mañana será bonito Fest en Medellín, ayúdenme, tengo varias ideas, porque no solo tenemos el estadio, sino todo el complejo alrededor de este. Van a pasar muchas cosas durante el día, vamos a tener invitados muy especiales", reveló la artista.

Karol G, en uno de los conciertos de la gira Mañana será bonito en Estados Unidos. Foto: Prensa Karol G

Localidades y horarios

Las graderías habilitadas y donde ya se agotó la boletería para el concierto son norte alta y baja, oriental alta y baja, occidental alta, baja menores, plata y oro. También hay 5.000 asientos de preferencia y 7.000 VIP en la grama del escenario.



A eso se suman las 2.680 entradas de los palcos VIP oriental y occidental, y preferencia oriental, occidental y norte.



La única tribuna disponible para el ingreso de menores es occidental baja. Allí no se expenderán ni se podrán consumir bebidas alcohólicas. Los niños entre 8 y 14 años deberán entrar en compañía de un adulto, mientras que los mayores de 15 podrán asistir solos.



La apertura de puertas del estadio será a las 4 de la tarde y el concierto iniciará a las 8 de la noche, según la información oficial. Las puertas del festival, a lo largo de la Unidad Deportiva Atanasio Girdot de Medellín, abrirán desde las 10 de la mañana.



¿Que qué se ponen?, ¿que qué llevan? Póngase zapato cómodo, lleve la mejor actitud, la mejor energía o lleve la actitud de llorar si necesita llevarla también. Vamos a pasar rico y a ser muy felices todos", agregó Karol G.



El evento es organizado por Bichota Records, Diomar García Eventos, Vibras Lab y Breakfast Club

MEDELLÍN

