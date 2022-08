Seguidores y seguidoras de Karol G se encuentran a la expectativa de las reacciones de la artista colombiana luego del anuncio de que su hermana Verónica Giraldo Navarro anunciara este sábado que se encuentra en embarazo.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram señalando que "para mí ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebe, que pronto sabremos si será Sophia o Emilio".



Giraldo Navarro aseguró que tenía razones para no haber hecho antes el anuncio, por lo cual pidió que la entendieran.



"Para mí es hermoso contar esto por que para mí ha sido una inmensa alegría saber que día a día en mi barriguita crece mi verdadero amor y un amor tan puro.. que día a día aprendo para él, o para ella, y convirtiéndome en la mejor mamá del mundo para mi bebé.. les quería compartir esta hermosa noticia y espero me entiendan el por que aún no había contado".



Aunque Karol G aún no ha hecho ningún anuncio sobre esta noticia, se sabe que la paisa siempre ha estado muy orgullosa de su entorno familia y social, mostrando que son una parte fundamental para su vida.



En cuanto a su núcleo, Karol G siempre ha sido muy amorosa y mediática con su padre, Guillermo Giraldo, más conocido como 'Papá G', pero también tiene tres exitosas hermanas: Katherin, Jéssica y Verónica.



Verónica Giraldo es una de las que más sabe en maquillaje en la familia y en sus redes sociales ha mostrado su talento. Sin embargo, ella no está tan presente en la vida de la artista como Jéssica, aunque sí se ve que conforman un grupo de hermanas muy cercano.

