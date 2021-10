Propietarios de 'edificio enfermo' llevan casi 2 años esperando retornar

María* recuerda que era un domingo cuando le notificaron que debía abandonar el lugar en el que había estado viviendo durante los últimos seis años y en el que había invertido los ahorros de su vida.



No fue solo ella y su familia, otras 72 familias tuvieron que hacer lo propio debido a las fallas estructurales del edificio Kampala, ubicado en el barrio Pilarica de la comuna 7 (Robledo) de Medellín.

“Fue un drama total. Estaba almorzando con mi familia cuando recibimos la llamada de que el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) tenía que darnos una información urgente. Ha sido el peor día que hemos pasado, jamás pensé que me vería recogiendo las cosas de mí casa, saber que no podría dormir en mí casa y tener que explicarle a mi hija de 6 años que ya no puede dormir en el cuarto que decoramos para ella con sus muñecos favoritos”, cuenta la propietaria con amargura.



Todo fue muy rápido. Aunque les dieron una semana para sacar las cosas, desde el Dagrd que desde esa misma noche nadie podía dormir en el edificio.



"¿Para dónde nos vamos a ir?" era la pregunta recurrente entre las familias al recibir la noticia.



“'No sé, para donde un amigo, un vecino o un familiar, pero aquí no pueden dormir hoy'. A mí esas palabras me marcaron por la forma tan olímpica como respondió el Dagrd", rememora la mujer.

Una desazón que sintieron todos quienes ese domingo 27 de octubre del 2019 tuvieron que salir de Kampala.



“Fuimos desplazados de nuestros hogares, porque la forma como nos obligaron a salir de nuestras casas, dejando enseres, mascotas y hasta medicinas (solo con la ropa), pese a que no había un peligro inminente (llevábamos 10 años viviendo en el edificio). No puede llamarse evacuación, no tuvo ningún componente humanitario ni por parte de la constructora ni de las autoridades”, dice el vocero de los propietarios.



Han pasado casi dos años y la constructora Asfalto & Hormigón no ha realizado las reparaciones pertinentes y las obras necesarias que garanticen la estabilidad de la estructura, que es reparable.



En un plantón realizado el pasado 21 de septiembre, los propietarios se movilizaron hasta el edificio con pancartas y camisetas negras para exigirles a las autoridades que sean garantes para que su patrimonio no se pierda.

Cerca del 60% de propietarios de Kampala corresponde a una población de adultos mayores. Foto: Jaiver Nieto

Aseguran los propietarios que actualmente cuentan con la revisión del diseño estructural, el cual determina que la estructura es 100% repontenciable, "pero el tiempo pasa y el panorama no cambia y se torna preocupante, ya que pese al concepto tecnico, el proceso de repotenciación se ha dilatado de manera intencional por las constructoras".



Asimismo, alertan lo que para ellos han sido “artimañas dilatorias” por parte de la constructora para ganar tiempo.



“De manera inescrupulosa están adelantando a escondidas y/o sin informar a las autoridades sobre sus procesos liquidatorios, de insolvencia y reestructuración, pero siguen adelantando otros proyectos constructivos en la ciudad”, dice el comunicado enviado el día del plantón.

Un lío con más de 10 años

Kampala es una estructura de 13 de pisos, con dos sótanos de parqueaderos y seis apartamentos por cada piso para un total de 72 apartamentos.



Cuentan los propietarios que desde 2010, cuando fue entregado, la estructura comenzó a mostrar una serie de problemas que hacían prever la existencia de deficiencias estructurales tales como desprendimientos de fachada, grietas en la mampostería interna de los apartamentos y la zona común de la plazoleta no estaba uniforme sino que pareciera que se estuviera hundiendo.



"La constructora dijo que todo estaba en perfectas condiciones, sin embargo, los propietarios exigieron que se hiciera un estudio de vulnerabilidad para garantizar la estabilidad del edificio. Este se hizo, duró entre 6 y 7 meses y lo realizó la empresa Efe-Prima-ce, cuya conclusión fue que se considerara una evacuación por no cumplir con la norma de sismorresistencia", narra María.



Sin embargo, esto tan solo fue en 2019, 5 años después de que se realizaran distintas peticiones y recomendaciones del Dagrd "que datan de 2011, 2014 y 2018, además de tutelas e inclusive una orden emitida por la inspección Urbana de Policía Siete B de Robledo (orden No. 172 de Junio 28 de 2018)".

"Esta gente (la constructora) nunca nos ha cumplido nada de lo que nos ha prometido y todo ha salido del bolsillo de nosotros los propietarios. Hasta el sol de hoy no hemos recibido un solo peso, ni de ayudas para arriendo, ni para el mantenimiento del edificio", agrega la propietaria.



En estos casi dos años, aseguran los propietarios, han pagado un promedio de $1'600.000 mensuales en arriendo, que equivalen a $38.400.000 por propietario y un total de mas de $ 2.000 millones a la fecha, sin contar los pagos de administración del edificio Kampala para su sostenimiento, impuestos prediales , entre otros, pues ni la alcaldía de Medellín les ha colaborado con la exención de este pago.



Después de varios meses quedándose en la casa de su madre, actualmente María y su familia se encuentran pagando arriendo, al igual que la cuota bancaria del apartamento en el que no viven hace casi dos años, para lo que ha tenido que



"Hay propietarios que están desesperados, dicen que ya se gastaron todos sus ahorros y no tienen para pagar un mes más de arriendo. Incluso algunos han dicho que si no les solucionan pronto están dispuestos a devolverse para el edificio bajo su propio riesgo", puntualiza la mujer.



*Nombre cambiado por petición de la fuente



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO Medellín

@AlejoMercado10