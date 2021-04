Universidad anuló en primera instancia título de senador Julián Bedoya

El Consejo de Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín decidió en primera instancia anular el título de abogado del senador Julián Bedoya.

De acuerdo con este organismo universitario, fueron varios los aspectos que se tuvieron en cuenta para determinar esta decisión.



El primero tiene que ver con que la matrícula de Bedoya, según este ente institucional, no fue conforme al reglamento, motivo por el que todos los exámenes de suficiencia, especiales y preparatorios que presentó fueron anulados.



El alma máter agrega que entre el 2012 y el 2018 Bedoya Pulgarín no realizó trámite de matrícula ni pagó derecho de matrícula.



De otro lado, se expone en un comunicado, "se determinó que el Consejo de Facultad en su momento no revisó el plan de formación aplicable a Bedoya, razón por la cual fue irregular que 'reingresara' a la UdeM con el plan de formación 4".



(Le puede interesar: Niegan tutela contra fallo que mantuvo investidura de Julián Bedoya)

Al no cumplir los requisitos del plan de formación anteriormente citados, deberá anularse el título de abogado otorgado al señor Julián Bedoya Pulgarín FACEBOOK

TWITTER

"Sucede que cuando un estudiante lleva más de 5 años fuera de la U; al regresar, el Consejo de facultad debe definir el plan de formación y las materias que se reconocen, hecho que no sucedió con Bedoya", indicó el Consejo de Facultad.



Y es que, de acuerdo con las normas de la Universidad de Medellín, al reingresar, a Bedoya le era aplicable el plan de formación expedido en el año 2015, y al no cumplir con los requisitos de grado que exige ese plan de formación, "el título es irregular".



"Al no cumplir los requisitos del plan de formación anteriormente citados, deberá anularse el título de abogado otorgado al señor Julián Bedoya Pulgarín" fueron las palabras que usó el organismo disciplinario en el caso de Bedoya.



Con esto, además de anular el proceso de matrícula del senador, se queda sin efecto

el reconocimiento del plan de formación 4, anula todos los exámenes y declara que Bedoya Pulgarín no cumple con los requisitos para optar al título de abogado.



Esta decisión se suma al informe de la Consiliatura en el que se conceptuó por mayoría que el título era irregular.

Bedoya apeló

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el senador Bedoya calificó esta decisión como una persecución en su contra e indicó que ante esta decisión procede la apelación.



"Ratifico que he cumplido con cada uno de los requisitos exigidos por la Universidad de Medellín para reingresar y graduarme como abogado. Además, debo aclarar que mi título profesional goza de plena validez en tanto que no ha sido anulado por ninguna autoridad administrativa ni judicial y que -por el contrario- he acreditado siempre la observancia de todas las reglas fijadas por la institución", se puede leer en el comunicado.

#Comunicado



📢Ante la lamentable desinformación que genera la sistemática persecución al interior de la Universidad de Medellín y la decisión ilegal, arbitraria y sin fundamento del Consejo de la Facultad de Derecho, comparto el siguiente comunicado: pic.twitter.com/JUhkUJDjrc — JULIÁN BEDOYA (@JulianBedoyaL17) April 12, 2021

A su vez, Bedoya indicó que se le violó su derecho al debido proceso y que hay una falta de competencia del Consejo de Facultad.



MEDELLÍN

Otras noticias de Antioquia

- Antioquia decreta nuevas restricciones debido a la crisis del covid-19



- En operativos nocturnos rescatan a menores explotados en Medellín



- Mató a su esposa con un hacha y luego apagó la vida de su propio hijo