Juez ordena suspender venta de libro sobre pederastia en la iglesia

Como una censura han sido calificadas las decisiones judiciales en el caso del libro Dejad que los niños vengan a mí, del periodista antioqueño Juan Pablo Barrientos, en el que consigna relatos de personas que acusan y denuncian a miembros de la Iglesia en Colombia de violencia sexual, así como el actuar de la institución eclesiástica y del Estado.



El pasado 25 de octubre, el Juez Promiscuo Municipal de San Rafael, Antioquia, Rafael Vásquez Gómez, ordenó a Barrientos y a la editorial del libro, Planeta, “suspender la reproducción, comercialización y venta del libro’”, esto como medida transitoria y provisional.

Dejad que los niños vengan a mí es un libro que le ha significado a Barrientos una ardua lucha judicial.



De acuerdo con el periodista, son tres las tutelas que enfrenta, estas han sido interpuestas en su contra en tres diferentes municipios del oriente antioqueño, Rionegro, San Rafael y La Ceja, por dos sacerdotes y un ex coordinador de monaguillos, presuntos responsables de delitos contra la integridad sexual, señalados por una de las fuentes del libro.

Tres tutelas buscan que “Dejad que los niños vengan a mí” sea retirado de las librerías y que se cancele lanzamiento el Día del Niño, 31 de oct. en Medellín. Uno de los jueces dictó medidas cautelares y ordenó que el libro sea retirado de inmediato, mientras él lo lee y decide. — Juan Pablo Barrientos (@juanbarho) October 29, 2019

Por una de las mencionadas tutelas, hoy, 29 de octubre, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Ceja, Antioquia, en cabeza de la jueza Olga Marina Ballesteros, resolvió que el periodista debe revelar los datos de una de sus fuentes, para ello contaría con "cuatro horas contadas a partir de la notificación de este auto“ y "la negativa a entregar la información requerida llevará a imponer las acciones disciplinarias y/o penales a que haya lugar".

Estas son decisiones 'que violan directamente los derechos fundamentales del periodista' FACEBOOK

TWITTER

Mediante comunicado, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) indicó que estas son decisiones "que violan directamente los derechos fundamentales del periodista (...) dichas demandas de tutelas configuran una estrategia de acoso judicial contra la prensa. En estos casos, los mecanismos judiciales están siendo usados para intimidar a un periodista e impedir la difusión de información de interés público".

#AlertaFLIP | Un juez ordenó a @juanbarho que en un término de 4 horas revelara los datos de una de sus fuentes del libro "Dejad que los niños vengan a mí", sobre casos de pederastia en la iglesia Católica en el país.



El plazo está por cumplirse.



>>https://t.co/TgG0UjuvPz pic.twitter.com/FqmXR26Hqb — FLIP (@FLIP_org) October 29, 2019

A mediados de este mes, en entrevista con EL TIEMPO, Barrientos manifestó que con su libro pretende que tanto la Iglesia como la justicia colombiana y la sociedad deben entiendan que "el derecho canónico no puede estar por encima del derecho civil (...) La Iglesia no se puede seguir basando en un derecho donde la mayoría de artículos ya han sido declarados inasequibles, no puede seguir escondiendo denuncias, y además los casos de abuso sexual no deberían prescribir”, aseguró el periodista.

Les vengo a compartir una paginas del libro: Dejad que los niños vengan a mi de Juan Pablo Barrientos. Capítulo 5 y la historia de pedastria de Jhon Fredy Jaramillo ex-profesor del colegio san Ignacio de Loyola pic.twitter.com/QALQWTDnN6 — isarepas (@isarelo98) October 26, 2019

La determinación del juez de San Rafael ordena, entonces, la cancelación de la presentación de Dejad que los niños vengan a mí, la cual está prevista para este jueves, 31 de octubre, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia.



MEDELLÍN.