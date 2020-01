Juez niega tutela que frenó elección del contralor de Antioquia

La elección para el próximo contralor de Antioquia fue reanudada este miércoles 29 de enero luego de que un juez resolvió la tutela que frenó ese proceso el pasado 14 de enero y desestimó las acusaciones que habían caído sobre la Asamblea Departamental y la Universidad de Antioquia durante el concurso que conformó la terna final de candidatos a ese cargo.La decisión fue proferida el pasado 27 de enero por Juzgado Décimo Laboral de Medellín, luego de dos semanas de analizar las presuntas irregularidades que uno de los prefinalistas del concurso había denunciado.

La versión de aquel prefinalista, identificado como Juan Guillermo Soto Marín, consistía en que tanto la Asamblea como la universidad habían pasado por alto un concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y habían sobrecalificado al candidato Luis Alberto Gutiérrez Mejía, quien actualmente ostenta la puntuación más alta.



Según se leía en su tutela, ese concepto del DAFP obligaba a los evaluadores a considerar exclusivamente la experiencia profesional correspondiente al sector público.



Soto Marín decía que esta omisión arrojaba un manto de duda sobre la legalidad de la Resolución N° 005, que conformó la terna final de elegibles, de la que él había quedado excluido. Además, ponía en tela de juicio la imparcialidad de la Universidad de Antioquia, ya que el candidato Gutiérrez trabajaba como docente de esa institución.



Luego de admitir la tutela, el Juez recibió varios oficios en los que tanto la Asamblea como la Universidad de Antioquia defendieron el proceso.



Según se lee en fallo, la Asamblea de Antioquia argumentó que concepto emitido por el DAFP no era vinculante.

Por su parte, la Universidad de Antioquia desmintió el presunto favorecimiento al candidato Gutiérrez Mejía basándose en dos argumentos principales. Primero, que no había ninguna norma que impidiera que una persona pudiera participar de un concurso público por pertenecer a la universidad encargada del mismo. Y segundo, que el candidato Gutiérrez era docente de la Facultad de Salud Pública y no de la Facultad de Derecho, encargada de acompañar el concurso.



"Este Juez de Instancia no encuentra en el proceder de la Universidad de Antioquia (...) algún acto u omisión deliberadamente encaminada al favorecimiento del aspirante Gutiérrez Mejía, toda vez que éste no está adscrito a la facultad comisionada por la institución universitaria para el desarrollo y ejecución de la mayor parte de las fases o etapas de la convocatoria", determinó el Juez en el fallo de primera instancia, que podría ser impugnado ante Tribunal Superior de Medellín.



De igual forma, el Juez ordenó a la universidad de Antioquia hacer públicas en menos de 48 horas, de forma detallada y precisa, "los criterios y fórmulas aplicadas” para la calificación de los concursantes.



Ruben Darío Callejas, presidente de la Asamblea Departamental, explicó que luego de que la Universidad de Antioquia hiciera públicos esos criterios el pasado martes 28 de enero, la Asamblea reactivó formalmente el proceso.



Este miércoles la terna final de candidatos compareció ante los diputados para exponer su trayectoria profesional y los proyectos que emprenderían en caso de ser elegidos en el cargo. El próximo jueves 30 de enero los diputados podrán formular sus preguntas a los candidatos y realizarán la elección final.



La terna final de candidatos al contralor de Antioquia está conformada por Luis Alberto Gutiérrez Mejía, administrador de empresas y docente de la Universidad de Antioquia desde febrero de 1989; Luis Eduardo Álvarez Vera, abogado, exalcalde de Ciudad Bolívar y ex diputado de la Asamblea de Antioquia entre 2004 y 2007; y Elsa Yazmin González Vega, abogada y contadora pública, quien se desempeña como jefa de control interno de la Personería de Itagüí.

JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO@JacoboBetancur