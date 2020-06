Juez declara improcedente tutela contra la app Medellín me cuida

Después de que un grupo de ciudadanos presentara una acción de tutela en contra de la alcaldía de Medellín en contra de la plataforma Medellín me cuida por presunta vulneración de su derecho a la privacidad, el Juzgado Noveno Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Medellín declaró improcedente en primera instancia dicha tutela.

"Lo que significa que la jueza de tutela negó la acción a los ciudadanos, quienes reclamaban el amparo de los derechos fundamentales a la Intimidad Personal y Familiar, el Mínimo Vital, la Libre Circulación, la Salud, las Plataformas Digitales y su Uso", informó la alcaldía.



Como ninguna de las 13 personas que presentaron la tutela se encuentran inscritas en la plataforma, la sentencia explica que “no existe conducta activa u omisiva que amenace o vulnere los derechos fundamentales para las cuales se solicita amparo, pues no hubo la existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental y por ello, no hay conducta específica activa u omisiva de la cual proteger a los interesados”.



"La plataforma aclara tres puntos que son fundamentales para la ciudadanía: el primero, es que el registro es optativo; un segundo punto es que se pueden dejar de contestar ciertas preguntas y eso no impide que el registro sea exitoso, y ninguna de las 13 personas que interponen esta acción están inscritas, por lo que no se puede hablar de ninguna vulneración", expresó

Raúl Eduardo Morales, Secretario General de la alcaldía.

Agregó el funcionario, que la información requerida en la plataforma es utilizada para georreferenciar los casos positivos de covid-19 y así poder determinar los cercos epidemiológicos por posibles contagios que se puedan dar en diferentes zonas de la capital antioqueña.



Entre tanto, defensores de DDHH se pronunciaron frente al fallo de tutela en primera instancia, aclarando que este fallo no es definitivo y que el proceso continúa.



"Quienes hemos interpuesto la tutela, acudiremos a la segunda instancia a través del recurso de apelación, insistiendo en que existe una vulneración de los derechos mencionados ya que el alcalde desconoce la prohibición de empadronamiento que ha sido sistemáticamente ratificado por la Corte Constitucional desde el año 1991, además se ha señalado que la prevalencia del interés general no implica un desconocimiento de los derechos particulares de cada persona", dice el comunicado..

Quienes presentaron la tutela aseguran que creen que los cercos epidemiológicos, pero que estos son útiles solo en la medida que recauden la información sobre el entorno familiar, laboral y comunitario de cada persona enferma, "para lo cual no es necesaria la vulneración de derechos fundamentales mediante empadronamientos".



Finalmente, los demandantes criticaron que el alcalde Daniel Quintero publicara un trino en el que afirma que Medellín ganó la tutela y, además, publica el nombre de quienes realizaron la tutela.



"Llamamos la atención y reprochamos la publicación realizada por el alcalde Daniel Quintero Calle en su cuenta en la red social Twitter, en donde manifiesta que “Medellín gana tutela”, ya que no solo desconoce la continuidad del proceso, sino además expone los nombres de quienes realizan dicha acción. Queremos aclarar a la opinión pública que este documento no cuenta con el carácter de público hasta tanto no exista un fallo definitivo, le recordamos al alcalde que este fallo está siendo impugnado, por lo tanto realizar publicidad externa vulnera los derechos de los y las defensoras que han presentado dicha tutela", dice el comunicado.

