 Es odio contra las regiones: Federico Gutiérrez sobre pérdida de sede de Panamericanos

En medio del inicio del torneo deportivo Baby Fútbol en Medellín, el alcalde de la capital antioqueña se refirió al hecho de que Colombia perdió la sede de los Panamericanos 2027.

"Durante tantos años todo el esfuerzo para que Medellín fuera la sede en el 2027 de estos juegos, y que simplemente así se nos fue, se nos esfumó por la desidia o por la ineficiencia. Yo no sé eso qué más se le puede decir o si es odio contra las regiones, que yo ya ni he podido entender qué es eso, pero es que todo el país tiene que estar muy triste”, dijo Federico Gutiérrez en medio de las declaraciones.



Gutiérrez lamentó lo sucedió y se solidarizó con los habitantes de Barranquilla, cuya ciudad iba a ser la sede de este encuentro deportivo.



"Me da mucha tristeza como colombiano, además me solidarizo con la gente de Barranquilla, me solidarizo además con todos los deportistas porque este es un evento muy importante", agregó.





El mandatario finalizó las declaraciones diciendo que "uno no se puede quedar con decir qué tristeza que se perdieron los juegos del 2027, se imagina la credibilidad del país ante cualquier organismo internacional del deporte o de cualquier otra actividad. Colombia pierde seriedad ante estos hechos, esto nunca había pasado”.



Y prometió que como alcalde "vamos a buscar más competencias deportivas, vamos a buscar que Medellín sea sede de competencias deportivas o que Barranquilla y que lo apoyemos también porque esto no es con envidia ni mirar quién le vaya mejor que a otro y cuando otra ciudad sea sede de algo, vamos a estar desde Medellín apoyándola".







