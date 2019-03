‘Juan Trochas’ regala felicidad e inclusión sobre dos ruedas

Juan Diego Álvarez, mejor conocido como ‘Juan Trochas’, recuerda todavía, con cierta nostalgia, la primera vez que llevó a dar un paseo en bicicleta a una persona con discapacidad. Fue en 2011 cuando ‘Te llevamos’, la fundación que preside, sacó a pasear a un adulto mayor que padecía esclerosis múltiple.

Acompañado de unos periodistas, ‘Juan Trochas’ condujo la bicicleta mientras el hombre disfrutaba del recorrido. Pero lo memorable sucedió cuando el señor bajó de la bicicleta.



Una vez fuera de la cicla, el hombre comenzó a llorar, tiernamente, mientras le daba las gracias por el regalo que acababa de concederle. Este, estupefacto todavía por la reacción del hombre, rompió en un genuino llanto de felicidad. “Ese día sentí lo más bonito que puede sentir una persona en su vida. Realmente encontré la manera de ser feliz”, confiesa Juan Diego.



La corporación ‘Te llevamos’ tiene como objetivo sacar a pasear a personas que por problemas de discapacidad, salud o movilidad reducida no pueden sentir la libertad de recorrer la ciudad y en particular el municipio de Envigado en una bicicleta. La idea salió del mismo ‘Trochas’, para quien la felicidad está sobre las dos ruedas de una cicla.



Juan había ya grabado muchos de los capítulos de su programa que se transmite todavía por Telemedellín. En este recorre diferentes parajes del departamento.

Después de varios años de grabar el programa, pensó que faltaba algo más. “Para mí, montar en bicicleta es lo mejor que me pasó en la vida. Entonces pensé en la gente que no podía hacerlo. Me reuní con cinco amigos y comenzamos a planear lo que íbamos a hacer”, cuenta.

El comienzo no fue fácil. La corporación ya estaba conformada, legalmente constituida y, sin embargo, no tenían todavía la primera bicicleta adaptada para transportar a personas con discapacidad.



Entonces se dieron a la tarea de investigar qué se había hecho parecido en otras latitudes. En la web encontraron la iniciativa ‘Paseo a ciegas’, que funciona en Ciudad de México. Esa corporación ayuda a pasear, en bicicletas, a personas con discapacidades visuales. Ahí surgió una idea: ¿por qué no hacer lo mismo en la ciclovía dominical?



Si bien la idea estaba, todavía no había una manera de plasmarla en la práctica. Solo seis meses después lograron ponerla en marcha; ese tiempo tardaron en construir la primera bicicleta doble. Un tiempo después les empezaron a regalar bicicletas. En palabras de ‘Juan Trochas’, “La gente comenzó a creer en el proyecto”.



Hoy, más de siete años después de ese comienzo , ‘Te llevamos’ ha beneficiado a unas 4.000 personas con discapacidades. Además, han regalado alrededor de 380 bicicletas a personas de escasos recursos económicos.



“Uno debe dar lo que tiene, no lo que le sobra. Si a alguien le gusta abrazar, que dé abrazos; lo mío son las bicicletas y darlas a la gente me hace feliz”, sentencia.

En el 2013 se dio otro de los hitos de la corporación. Ese año se crearon los paseos navideños. Todos se deslumbraron con el abanico de luces y colores que adornan al municipio cada diciembre.



Diego Fernando Díaz, un adulto mayor con movilidad reducida, reconoce que no se pierde los paseos navideños.



Con gracia comenta que en cada diciembre pasea disfrazado de Papá Noel. “Hace dos años participo en las actividades de ‘Te llevamos’. Yo casi no puedo salir a la calle y me siento muy frustrado acá encerrado en mi casa. Con la corporación me siento feliz, no me pierdo un solo recorrido”, dice Díaz y remata con amargura: “Un discapacitado si no sale se convierte en un mueble más de la casa”.



Díaz sale a pasear en una de las 10 bicisillas con que cuenta la corporación. Se trata de una bicicleta que ellos mismos adaptan. La persona con discapacidad va sentada adelante, sintiendo la brisa, mientras el voluntario pedalea atrás y maniobra la bicicleta.

A pesar de esas 10 ciclas y la ayuda de los cerca de 20 voluntarios con que cuenta ‘Te llevamos’, Juan comenta que están buscando la ayuda de una empresa para poder construir más bicisillas.



“Somos una institución constituida sin ánimo de lucro. Quisiéramos que una empresa nos ayudara con una donación, que se comprometiera con nosotros para ayudar a más personas”, agrega.



Lo mismo considera Piedad Restrepo, madre de Juan David Vanegas, un joven con movilidad reducida que encontró una oportunidad de inclusión en ‘Te llevamos’.



La mujer cuenta que su hijo no ve la hora de que sea domingo de paseo por la ciclovía.



“Él es feliz cada 15 días que hay actividad. Yo lo llevo y lo espero las tres horas que dura el paseo. Pero, a pesar de esa labor hermosa que hacen, les hace falta ayuda; apenas tienen un espacio para guardar las bicicletas. Alguna empresa debería unirse a esta bella labor”, opina la mujer.



