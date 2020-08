Juan Luis Mejía anuncia su salida de la universidad EAFIT

El Consejo Superior de la Universidad EAFIT confirmó este jueves que el rector de esa institución por más de 16 años, Juan Luis Mejía Arango, abandonará su cargo a partir del próximo mes de diciembre.

A través de una carta pública, Mejía informó algunos detalles de su decisión, que fue oficializada durante la tarde del pasado miércoles 26 de agosto.



“Ha sido una decisión largamente meditada, pero considero que es el momento oportuno para que el Honorable Consejo Superior tenga el tiempo suficiente para realizar el proceso de selección del nuevo rector y podamos, entre todos, realizar un empalme tranquilo y profundo, de manera que continúe la dinámica universitaria”, expresó Mejía Arango.



Según explicó el líder académico, su determinación obedecería a un deseo de refrescar el enfoque y la dirección de la universidad.



Luego de la renovación de su acreditación institucional, la conmemoración de sus 60 años de fundación y la inminente culminación de un nuevo bloque de ingenierías, Mejía consideró cumplido su ciclo enfrente de ese claustro.



“No quiero conjugar el verbo renunciar. Me retiro de la rectoría, pero a EAFIT la llevaré para siempre en el corazón”, escribió el rector saliente.

Luego de conocerse la salida de Mejía, se produjeron las primeras reacciones.



“Todo lo bonito para un humanista, un hombre bueno y sabio que se ha ganado el respeto y el cariño con cada acto”, manifestó la periodista y docente de esa universidad Ana Cristina Restrepo Jiménez.



El escritor y periodista Héctor Abad Faciolince, quien durante los últimos años lideró el funcionamiento de la biblioteca y la editorial de esa universidad, también lamentó la salida del rector.



“Tuve el honor de acompañar a Juan Luis Mejía en dos cargos que me encomendó en Eafit: la editorial y la biblioteca. Por eso he sido testigo cercano de su gran gestión como rector. Juan Felipe Gaviria y Juan Luis Mejía convirtieron una buena escuela en una gran Universidad”, manifestó Abad a través de su cuenta de Twitter.



Luego de aceptar su salida de la universidad, el Consejo Superior de EAFIT informó que durante los próximos cuatro meses iniciará la búsqueda de su reemplazo. El proceso de empalme con la nueva dirección está programado para diciembre de 2020.

