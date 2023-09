Los candidatos a la Gobernación de Antioquia Juan Diego Gómez Jiménez y Mauricio Tobón Franco anunciaron este jueves, 14 de septiembre, una nueva alianza de derecha para definir una candidatura única en la carrera por suceder a Aníbal Gaviria en las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.



Según dieron a conocer los candidatos, en los próximos días se construirá un acuerdo programático que determinará, vía consenso, la persona que será elegida para representar la coalición y continuar en la puja electoral.

Jorge Enrique Vélez y Óscar Álvarez fungirán como garantes de la alianza entre el exsenador del partido Conservador y el exgerente del IDEA que participa por el grupo significativo de ciudadanos 'El parche'.



"Hemos tenido en los últimos días reuniones entre los equipos de trabajo donde hemos estado discutiendo sobre el presente y el futuro de Antioquia. Hemos encontrado puntos comunes, tanto en la campaña de Juan Diego Gómez como la nuestra. Hoy coincidimos en que Medellín debe ser una ciudad que recupere su rumbo", dijo Tobón.

Mauricio Tobón y Juan Diego Gómez anunciaron alianza para la Gobernación de Antioquia. Foto: Prensa Juan Diego Gómez

Los candidatos respaldaron durante el anuncio la candidatura de Federico Gutiérrez a la alcaldía de Medellín e invitaron a la ciudadanía a votar por el exmandatario en los comicios. Así, decidieron, trabajarán activamente para que resulte ganador.



"Hemos definido la fecha, el próximo 21 de septiembre, para construir una propuesta única en Antioquia, que parta de los retos que tenemos en el departamento. A partir de esto vamos a ganar la Gobernación en un bloque contra Petro y contra Quintero", señaló Gómez.



Esta es la segunda alianza que se anuncia para al gobernación de Antioquia en las últimas semanas. Previamente, Andrés Julián Rendón, del Centro Democrático, y Eugenio Prieto, del partido Liberal, unieron fuerzas para unificar una candidatura. Tras un par de encuestas, el ganador resultó el aspirante uribista.

De hecho, se esperaba una coalición más amplia entre los cuatro candidatos —Gómez, Tobón, Rendón y Prieto—, pero esta finalmente no fue posible tras no alcanzar un acuerdo. Pero todavía no se descarta esa posibilidad.



Aunque el exalcalde Federico Gutiérrez anunció esta semana su respaldo a Rendón para la gobernación de Antioquia —incluso tuvo que salir a reiteras su postura en redes sociales—, tanto Gómez como Tobón, que se tomaron fotos con él en un reciente debate y las publicaron en redes, insisten en darle su apoyo.



