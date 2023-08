Juan Carlos Vargas, también conocido como 'El Alacrán', se alzó con el título de Rey del Festival Nacional de la Trova en la edición de este año, que formó parte de las celebraciones de la Feria de las Flores 2023.

“Han sido 19 años y la verdad hasta el último minuto de esta noche fue sufrido. La regularidad me mantuvo, porque desde las semifinales venía con buen nivel y eso ha sido valorado esta noche. Hoy es una noche maravillosa, recompensa de tantos años de lo que he hecho”, señaló el antioqueño tras la victoria.

Tras enfrentarse a otros destacados trovadores, como Juan David Ruíz ('Gallinazo') y Fabio Franco ('Cacao'), el jurado consideró aspectos como creatividad, rima, técnica y presencia escénica para seleccionar al ganador. En medio de un ambiente cargado de poesía y música, el veredicto final resonó: "El Rey Nacional de la Trova es Juan Carlos Vargas, 'El Alacrán'".

La victoria de 'El Alacrán' tuvo un matiz especial debido a un accidente de tráfico que sufrió el 4 de julio, dejándolo con múltiples fracturas y lesiones. A pesar de esta situación de salud, logró participar del XIX Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y obtener el primer puesto.

Juan Carlos llegó a la semifinal después de estar ausente por un mes. Foto: Alcaldía de Medellín

Desde 2005, año en el que nació el Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín, Vargas ha sido partícipe de las 19 ediciones de la competición. Su primera final la libró en el 2006, cuando quedó como príncipe, y en 2021 logró acercarse un poco más al título al coronarse como virrey.

¿Quién es Juan Carlos Vargas?

Nacido en Medellín, Juan Carlos es el tercero de cuatro hermanos y padre orgulloso de dos hijas.



Después de estudiar cinco semestres de administración de empresas y estar a cargo de una carpintería familiar, decidió explorar nuevos horizontes laborales, ingresando al mundo de la mensajería como supervisor.



Su amor por la trova, que nació de manera casual luego de escuchar las transmisiones del Festival Rey de Reyes, lo llevó a perfeccionar su arte a lo largo de los años, participando en numerosos festivales y acumulando alrededor de 130 trofeos.

Juan Carlos Vargas cumplirá 47 años de edad el próximo meses. Desde los 26 empezó como trovador. Foto: Alcaldía de Medellín

Por alrededor de dos décadas, Vargas ha sido parte de cada uno de los festivales nacionales de este género en el país. Su presencia destacó al obtener el título principal en Cali en 2011 y en Barrancabermeja en 2009. Además, alcanzó el rango de virrey en Manizales en 2011 y se consagró como rey en el Festival de la Trova Orquídea de Oro.

“Tengo dos premios 'Ñito' Restrepo, uno en el 2007 y el que gané este año 2023; dos premios Salvo Ruiz que gané en 2021 y 2022, tengo 11 finales, tres veces he quedado príncipe en los años: 2006, 2009 y 2015, y Virrey en el 2021. Creo que soy el trovador con más números en finales de este festival. Solo me faltaba coronarme rey. Lo había tenido muy cerquita y me había sido esquivo, pero este año lo logré”, contó el músico la Alcaldía de Medellín.

VALERIA CASTRO VALENCIA

​*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la página de la Alcaldía de Medellín, y contó con la revisión de la periodista y un editor.