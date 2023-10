Upegui dice que 'está sacando' a contratistas de Medellín que dieron plata a su campaña

La recta final de las elecciones a la alcaldía de Medellín comenzó movida tras las declaraciones del candidato Juan Carlos Upegui, con el apoyo del movimiento Independientes y Pacto Histórico, en las cuales dijo que está saneando las cuentas de su campaña y sacando a los contratistas que pudieron incurrir en alguna irregularidad para la financiación.



(Le puede interesar: Elecciones Medellín: la guerra sucia que se apoderó de la campaña en la recta final)

Estamos sacando los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación FACEBOOK

TWITTER

En una entrevista con Noticias Caracol, a Upegui le preguntaron de dónde salía el dinero para la financiación de su campaña, para la cual Daniel Quintero renunció a la alcaldía y se sumó para darle fuerza a su candidatura.



“Hemos hecho una campaña transparente, honesta, ciudadana, en la calle. En este momento, puedo decirle a la ciudad y a todo el país que tenemos todo el reporte actualizado en Cuentas Claras, hemos construido esta campaña con voluntarios, con personas que nos acompañan”, dijo Upegui.

Sobre los dineros, el candidato Upegui dijo que de recursos propios, con apoyos familiares y del movimiento Independientes. Sin embargo, fue indagado si la alcaldía de Medellín financió su campaña, pues hay donantes que tendrían vínculos con la administración.



“Eso no es cierto, muchos contratistas tienen otros trabajos, lo que tiene la restricción es que no haya superado un monto de recibir, por ejemplo, esos recursos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que, por ejemplo, no cumplan las condiciones, obviamente se les devuelven los recursos. Esa, de alguna forma, solicitud que se hizo a nuestra campaña es muy importante porque nos sirve para corregir lo que haya que corregir y vamos a tener toda la transparencia para que todos nuestros recursos sean, por supuesto, regulares, correctos”, dijo Upegui a Noticias Caracol.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Carlos Upegui, secretario de la No Violencia en Medellín Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Y Upegui añadió que está reconociendo que “hay aportantes que dentro de nuestra campaña han hecho unos recursos que son importantes para nuestro avance, como la construcción de las vallas de los eventos”.



También manifestó que hubo una alerta en cuanto a la financiación y “estamos sacando los contratistas que pudieron haber incurrido en algún tipo de no correcta financiación porque sabemos que, si más del 50% de sus ingresos el año pasado provienen de recursos públicos, no lo pueden hacer. Estamos obviamente saneando todas las campañas”.



Upegui tiene como principales contendores a Federico Gutiérrez, quien busca regresar al primer cargo de esa ciudad, y Albert Corredor.



Las últimas semanas electorales en Medellín se han tornado difíciles, con guerra sucia que involucra a candidatos y seguidores. Este domingo 29 de octubre se decidirá quién reemplaza a Daniel Quintero.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS