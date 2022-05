Este viernes se conoció que el Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó el nombramiento de Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado de Medellín, tras la suspensión de Daniel Quintero por su presunta participación en política.



La decisión se tomó porque el presidente Iván Duque debió nombrar como encargado a un miembro del gabinete municipal o a alguien del movimiento por el que Quitero fue electo en octubre de 2019, pero esto no sucedió así, teniendo en cuenta que Restrepo hace parte del Gobierno Nacional, pues es el comisionado de paz.



“Queda clara la no pertenencia del señor Restrepo Gómez al mismo partido del movimiento político del alcalde Daniel Quintero. Esto relacionado con la figura del hecho notorio, como exento de prueba en nuestro ordenamiento”, dice el auto.



Tras conocer esta decisión, Restrepo aseguró en su cuenta de Twitter que cree en las instituciones y en la democracia. Además, que tiene "las manos limpias".



"Soy un hombre institucional, que creo en la democracia, las buenas maneras y las formas. Creo en la Constitución y la ley. Mi patrimonio más grande es tener las manos limpias. Soy un medellinense con principios y valores. Trabajo por la unidad y defender la institucionalidad", aseveró el comisionado de paz.

El usurpador se va. pic.twitter.com/CYLYjrwo9k — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 27, 2022

La llegada de Restrepo a la Alcaldía de Medellín fue cuestionada por Quintero desde un comienzo y calificó ese nombramiento como una usurpación del poder. El hoy suspendido aseguró, además, que esta decisión era contraria a la de la ciudadanía, que eligió a Quintero en las urnas.



E, incluso, aseveró que el comisionado de Paz es un "consentido del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)".



“La Medellín democrática, que no va a permitir un golpe de estado que orquesta en este momento la procuradora Cabello y el presidente Duque”, dijo Quintero en su momento en una manifestación en La Alpujarra, donde queda la sede de la alcaldía, frente a sus seguidores.



Y agregó: “Duque acaba de anunciar que designó a un alcalde fantoche que piensa acabar con la institucionalidad de Medellín. Llamamos a una resistencia democrática, pero pacífica. Esto no se va a quedar así”.

Restrepo, por su parte, en una entrevista con este diario comentó que el no tiene partido político y es un funcionario público, por lo que había llegado a la Alcaldía de Medellín en cumplimiento de un encargo del Presidente y, a la vez, a la decisión de un órgano de control como lo es la Procuraduría, "no es algo personal por parte de Juan Camilo Restrepo".



Lo cierto es que en este momento Medellín no tiene alcalde y el presidente Iván Duque deberá designar a una nueva persona como encargado, que sea del gabinete, o escoger entre la terna que envió el movimiento Independientes a un nuevo alcalde para que gobierne durante los tres meses que Quintero fue suspendido o hasta que a través de un recurso judicial el mandatario regrese a su cargo.