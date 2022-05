Desde el pasado 12 de mayo, Juan Camilo Restrepo es el alcalde encargado de Medellín por designación del presidente Iván Duque, esto tras la suspensión a Daniel Quintero. Para él, hasta el momento, el balance ha sido positivo.



“El balance lo he definido con las 4t: tacto, tino, tono y trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. Mientras que este servidor sea el alcalde encargado de la ciudad de Medellín, un encargo que busco llevarlo con mucha altura, un encargo que busco llevarlo con mucha dignidad”, dijo.



Sin embargo, en su paso por la administración municipal ha encontrado algunas protestas simbólicas. La más notoria ha sido en los consejos de gobierno que se realizan los lunes en la mañana en La Alpujarra, sede de la Alcaldía. Allí lo secretarios y directivos de dependencias han llegado con camisetas con la imagen del alcalde suspendido, Daniel Quintero.



También en algunas oficinas se han puesto el mensaje: ‘Mi alcalde es Daniel Quintero’, lo que ha generado apoyos y rechazos entre contratistas y personal de carrera.



Las discusiones un tanto acaloradas con la secretaria de Gobierno, María Camila Villamizar, al parecer han bajado, aunque ella en una oportunidad dijo sentirse amenazada por el trato de Restrepo.



Esta mañana del lunes, hubo consejo de Gobierno y al parecer fue amable, como lo dijo el alcalde encargado: “Fue muy productivo, muy respetuoso y por supuesto la ciudadanía tiene que entender que la ciudad continúa prestando sus servicios por el bien de la gente”.



Restrepo agregó al respecto que: “Cuando uno es funcionario público, uno se debe es a la institucionalidad y no a una persona en particular y por eso el mensaje que estamos enviado es de unidad, de defensa de la institucionalidad, y que las cosas continúan por los fines necesarios del Estado”.



Juan Camilo Restrepo en el consejo de gobienro de este 23 de mayo de 2022. Foto: @Juancamilorpog

Agregó que no ha tenido problemas de manejo con alguna dependencia o secretaría. “Estoy tomando atenta nota a cada una del as acciones que hay que desarrollar y vine a Medellín fue a recibir un encargo que me ha dado el señor presidente de la República, específicamente en ocasión de una decisión de un órgano de control que no depende de Juan Camilo Restrepo Gómez, pero me siento orgulloso de ser el alcalde encargado de Medellín”.



Dentro de sus funciones dijo que ya ha adelantado revisión de algunos contratos, entre ellos unos con la Secretaría de Infraestructura en lo que tiene que ver con la malla vial, el reparcheo de vías y la operación de Emvarias.



¿Hasta cuándo como alcalde encargado?

Aún se desconoce el periodo de Restrepo como alcalde encargado de Medellín.



El Movimiento Independientes, por el cual fue elegido Daniel Quintero como alcalde, envió al presidente Duque una terna para que sea elegida como alcaldesa encargada.



Se trató de María Camila Villamizar, actual secretaria de Gobierno; Andree Uribe, secretaria de Salud y Karen Bibiana Delgado, secretaria de Suministros y Servicios.



Sin embargo, aún no ha habido una decisión al respecto, por lo que Restrepo sigue al frente.



