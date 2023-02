Dos presuntos ladrones murieron en un intento de hurto a una joyería del municipio de Donmatías, a unos 60 kilómetros al Norte de Medellín.



De acuerdo a la información entregada por las autoridades, los hechos se presentaron a las 8:00 de la noche del martes, 7 de febrero, en zona urbana de la localidad.

“El propietario del establecimiento manifiesta que lo intentaron hurtar estos dos sujetos con arma de fuego, reaccionando con su arma de propiedad en un cruce de disparos”, indicaron desde Policía Antioquia.



Uno de los presuntos ladrones murió al interior del establecimiento de comercio, mientras que el otro alcanzó a ser llevado al hospital local donde falleció.



La madre de uno de ellos, a través de redes sociales, estuvo pidiendo ayuda para trasladar el cuerpo de su hijo a Medellín.

Anoche se presentó hurto en joyería de donmatias, dejo al parecer una persona muerta. pic.twitter.com/jopBUT7JF4 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 8, 2023

“Con el gran dolor que siento en este momento pido una colaboración ya que me mataron mi hijo en Donmatías, Antioquia, y no tenemos los medios para el traslado de su cuerpo para darle una santa sepultura, pues no contamos con ninguna funeraria”, escribió.



A través de las mismas redes se conoció que un de ellos se llamaba Juan Pablo Parias Múnera y fue enterrado en la tarde del jueves en el Cementerio San Pedro.



En este procedimiento judicial realizado por miembros de la Sijín fueron incautadas un arma de fuego con permiso para porte y un arma traumática de los occisos.



La inspección técnica a cadáver fue realizada por personal de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Santa Rosa.



