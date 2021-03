Jóvenes en Antioquia reclaman oportunidades en la legalidad

Enrique Mena, integrante del colectivo Visaje negro, de Turbo, Antioquia, tiene claro que a los jóvenes de su región los aqueja la falta de oportunidades, en emprendimiento, una oferta educativa amplia y alternativas de empleo en la legalidad; no sin antes admitir que también la violencia los golpea y los adentra en el conflicto.

Con orgullo, narra en contraste que también hay jóvenes que como él y su colectivo, trabajan por aportarle al territorio.



“Estamos los jóvenes que hacemos la diferencia, que le hemos apostado al tema de la educación, del emprendimiento, del arte. Hay problemáticas juveniles, pero también hay una camada grande de jóvenes que le apuestan a una forma distinta de vivir y narrar el territorio”, manifestó.



Por ejemplo, su colectivo trabaja por el autoreconocimiento, el empoderamiento y el reconocimiento de la comunidad afro, a través de un medio de comunicación alternativo, que lleva el mismo nombre y que a su vez, es una herramienta etnoeducativa digital.



“Tenemos una forma particular de contar el cuento, si entras te hablan de manita, vení te cuento, muy a las palabras que usamos acá. También contamos con una línea de ropa, que resalta toda la identidad negra a través de la moda y todo lo que tiene que ver con Urabá”, explicó el joven, mostrando la camiseta que llevaba puesta, que hace honor a las tradicionales y coloridas chivas en Antioquia.



Mena, al igual que otros colectivos de jóvenes antioqueños, se dieron cita el pasado 9 de marzo en el Festival de las ideas, un evento en el que participaron en el diseño del programa ‘Jóvenes Resilientes’, que busca dar oportunidades a los jóvenes de 30 municipios del país para crear proyectos de vida resilientes y en la legalidad.



Yendo al caso antioqueño, son cinco los municipios a los que llegará este programa durante los próximos cinco años: Apartadó y Turbo (Urabá) y Caucasia, Cáceres (Bajo Cauca) y Medellín.

Hay una canción que se llama Sol de esperanza, que dice como "si es una cara sonriente, lo más probable es que es de Urabá", y eso es lo que resume gran parte de la idiosincrasia urabaense FACEBOOK

De acuerdo con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y la ONG Acdi/Voca, el programa focalizará su intervención en zonas urbanas y rurales de estos 30 municipios del país porque en ellos el 65,4% de la población joven vive debajo de la línea de pobreza, 57,6% no tiene empleo formal y el 30% no estudia ni trabaja.



"Los municipios priorizados fueron donde se identificaron unas características importantes, son jóvenes de vulnerabilidad, 21 de los municipios son PDET (afectados por el conflicto), para acompañar todo el proceso de esas iniciativas. Más del 30 por ciento de los jóvenes identificados no se encuentran ni trabajando ni estudiando, entonces la idea es poder acompañarlos, que vean en el programa una oportunidad y un ejercicio desde la legalidad”, detalló Alejandro Velásquez Osorio, director regional del programa Jóvenes resilientes para Antioquia.



Tan solo en un municipio como Apartadó, se estima que el 42 por ciento de los jóvenes están desempleados, un índice alto si se tiene en cuenta que más del 34 por ciento de la población del municipio es joven, según informó la Alcaldía.



Esto se traduce en unos 68.000 jóvenes, pues se estima una población de casi 200.000 habitantes.

En Colombia, el 22,4% de los jóvenes se encuentran desempleados, representan el 44% de las víctimas de homicidios en el país y, durante la pandemia, han sido las mayores víctimas de reclutamiento FACEBOOK

Edysney Rivas, secretaria de Inclusión Social de Apartadó, manifestó que lo que necesita este tipo de población es precisamente opciones en la legalidad, un gran reto para la administración municipal.



“La necesidad más sentida que tenemos es la de jóvenes en conflicto, que yo más que eso les llamaría jóvenes en busca de una oportunidad de ser escuchados. La necesidad que tenemos en nuestro municipio es poder ayudar a cada uno de estos jóvenes, necesitan del apoyo de la institucionalidad”, señaló.



Por los lados de Turbo, municipio vecino, hay un poco más de 52.000 jóvenes, 52 por ciento de ellos, mujeres. En dicho lugar, el panorama no es muy diferente.



"Los jóvenes han venido siendo, durante estos años, muy perjudicados, muy dañados en sus entornos, en sus iniciativas, en su ser, por todo el tema de la violencia, entonces este programa de Usaid se articula con muchas de las propuestas que tenemos desde la Secretaría de Inclusión Social, Desarrollo Económico, porque estamos tratando de trabajar de manera holística", detalló Sofía Ruiz, primera gestora del Distrito de Turbo.



En Colombia, el 22,4% de los jóvenes se encuentran desempleados, representan el 44% de las víctimas de homicidios en el país y, durante la pandemia del covid-19, han sido las mayores víctima de reclutamiento forzado, con un incremento del 113%.



Por lo pronto, el programa generará oportunidades cautivadoras de empleo, emprendimiento, educación y uso del tiempo libre. 50 millones de dólares serán invertidos en ideas que los jóvenes prioricen en los 30 municipios del país.





MELISSA ÁLVAREZ CORREA

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

@Melissalvarez3

