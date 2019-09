El centro de alto rendimiento para futbolistas de escasos recursos

Todos las mañanas, un grupo de muchachos aborda un bus que parte desde la comuna 13, en el occidente de la ciudad, y llega a la vereda El Recanto, en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño. Una hora y media después, el puñado de jóvenes arriba a una moderna y campestre sede deportiva conocida como el Centro de Alto Rendimiento Futbolístico Medellín (CARF).

Allí, son recibidos por directores técnicos y preparadores físicos, como Víctor Luna y Víctor Gaviria, para iniciar la sesión de ejercicios, instrucciones y adiestramiento en tácticas futbolísticas.



La CARF es una iniciativa deportiva ideada para jóvenes talentosos de los barrios populares de la ciudad. En la actualidad cuenta con 25 que fueron seleccionados de un grupo de más de 450 niños y jóvenes que entrenan en el Club Semillas de vida Y Paz de los barrios San Javier y El Salado, de la Comuna 13.



El funcionamiento tiene un costo de 25.000 dólares mensuales y se espera que en los próximos días llegue a los 50.000 dólares porque al duro entrenamiento le sumarán un espacio de concentración, en el municipio de El Retiro.



Será una especie de casa finca donde los futbolistas tendrán seis comidas diarias, otros entrenamientos más específicos, más cuidados como la parte nutricional, ya que las familias de la mayoría de estos deportistas no cuentan con los recursos necesarios para los cuidados que requiere un futbolista de alto rendimiento o de élite.

También tienen entrenadores de arqueros, médico, nutricionista, fisioterapeuta, más otras personas que tras bambalinas se han sumado y han aportado su conocimiento.

Igualmente, los futbolistas tienen acceso a uniformes de calidad.



Al frente de la concepción del proyecto se encuentra Jorge Giraldo, un hombre forjado en el mundo del fútbol, aunque poco conocido.



Junto a él, está Duber Trujillo que, con un amigo inversionista del extranjero, se comprometió a sacar adelante este ambicioso proyecto.



“Yo también de niño quise ser futbolista, pero nadie me apoyó. Hoy me siento cumpliendo un sueño tardío, pero cumplido y es que otros jóvenes tengan la oportunidad de lograr sus sueños”, dice Trujillo.

Otro hombre clave es Willinton Arley Cano Sarasola. “Un luchador”, como él mismo se reconoce. Exfutbolista y líder deportivo en la comuna 13 de Medellín.



Gracias a su cantera de deportistas, fruto del trabajo que viene desarrollando como formador o entrenador de fútbol de niños y jóvenes en esta comuna por más de 11 años, fue vinculado al Centro de Alto Rendimiento.



La historia deportiva de Cano comenzó en 1995 cuando hizo parte del Independiente Medellín como futbolista profesional. Luego, en el 2002, hizo parte del Atlético Nacional, también jugó fútbol en Centro América.



Pero, finalmente, en el 2008 comenzó su proyecto de vida: la escuela de fútbol Semillas de vida Y Paz en la comuna 13. Ahora, 25 de sus mejores futbolistas están en el CARF.

Edwin Tavera, un delantero reconocido en el grupo de Semillas de Vida y Paz como el goleador es uno de los seleccionados que hoy hace parte del Centro.

A pesar de que no juegan para un equipo profesional, los futbolistas se siente como en la A. Foto: Esneyder Gutiérrez

Tavera, 19 años, de estatura baja, pero muy veloz, vive hace tres años en la comuna 13. Llegó desde el municipio de Ituango, Norte de Antioquia, huyendo de la violencia. De su pueblo natal tuvo que salir a buscar nuevos vientos, luego de que un grupo de la guerrilla asesinó su padre.



“Creo que esto es una oportunidad que me da Dios, representada en todos estos grandes seres humanos y profesionales. No ha sido fácil porque no estábamos acostumbrados a estos entrenamientos, pero ahora se ven los resultados y la posibilidad de que en el futuro pueda cumplir mi sueño de estar en el fútbol profesional”, afirma Tavera.

La idea del Centro de Alto Rendimiento es potencializar los jugadores con talento, darles la estructura física, sicológica y técnica necesarias.



Ellos, por su parte, tienen unas capacidades innatas por las cuales fueron seleccionados y deben tener disciplina y ganas para así llevarlos a su máximo rendimiento para que puedan llegar al fútbol profesional colombiano y, porque no, el del extranjero.



Ahora los deportistas se sienten motivados. Entre ellos hay muchachos de 18 años que ya habían perdido las esperanzas de estar en un equipo profesional.



Actualmente son hasta referentes de amigos y vecinos del barrio. Dicen que no olvidan a otros jóvenes como ellos que se cansaron de esperar una oportunidad y que hoy se rebuscan la vida en las calles, tampoco desconocen a los que perdieron la vida en la guerra que todavía los busca reclutar.

Cano insiste en que la idea es sacar talentos de élite del fútbol y en esta ocasión los empresarios le creen al proyecto, al sueño y están haciendo una inversión muy alta para que, ojalá, el día de mañana uno de estos jóvenes talento puedan llegar como futbolistas a Europa, o a cualquier otra parte del mundo con el sello de la CARF.

En el Centro se esfuerzan porque en él se formen también personas.



Esneyder Gutiérrez

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN