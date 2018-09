Joven universitario antioqueño está desaparecido en el Amazonas

El lunes de esta semana desapareció Juan Camilo Garzón, un estudiante antioqueño de 25 años, quien se encontraba realizando sus prácticas académicas en Matemáticas desde hace un mes en Leticia, Amazonas. El joven estudiante de la Universidad Nacional Sede Medellín estaba finalizando sus estudios y había viajado a la zona amazónica para culminar su carrera.



“La última vez que hablamos con él fue el domingo en la noche, pero unas compañeras nos dijeron que la última vez que lo vieron fue el lunes en la mañana”, comentó Marco Emilio Garzón, padre del estudiante.

Durante el lunes y martes la familia no tuvo contacto con Juan Camilo. Al principio pensaron que el celular le estaba fallando, pero el miércoles llamaron a una de sus compañeras de habitación en la residencia universitaria, quien les confirmó que desde el lunes no lo veían.



El universitario había viajado a mediados de agosto a realizar sus prácticas académicas. “Él no tenía problemas allá. Nos decía que estaba muy contento, que el lugar le gustaba mucho” agregó el padre de Juan Camilo, quien descartó algún tipo de amenaza en contra del universitario.

Él no tenía problemas allá. Nos decía que estaba muy contento, que el lugar le gustaba mucho FACEBOOK

TWITTER

La familia del estudiante, oriunda del municipio de Bello, al norte de Medellín, ya interpuso la denuncia ante las autoridades, y está a la espera de que la investigación empiece para dar con el paradero del universitario de 25 años.



MEDELLÍN