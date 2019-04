Menor que mató a dos hombres podría pagar 8 años en centro de jóvenes

El menor de 14 años investigado por disparar contra tres personas, de las cuales dos fallecieron y una quedó herida, se encuentra en este momento en un centro especializado de atención para jóvenes infractores en Medellín, luego de que un juez de control de garantías le dictara medida de internamiento preventivo.

De acuerdo con Catalina Piedrahita, juez 5° penal municipal con función de control de garantías para adolescentes, al menor de edad se le imputaron cargos por homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.



Sin embargo, en este proceso no hay indicio ni inclusión de los 10 supuestos homicidios que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que habría cometido el joven antes.

La medida de internamiento preventivo se cumple en una de las instituciones para este fin establecida por el ICBF y tiene una duración de cuatro meses, con posibilidades de ser prorrogada un mes más. En este periodo, un juez de conocimiento deberá estudiar las pruebas y el material del caso y tomar una decisión de fondo que restringe completamente al menor de edad de su libertad y le impondrá una sanción que puede ir de cuatro a ocho años.



Esta sanción será también cumplida por el menor de edad en un centro especializado para jóvenes infractores, en el que el énfasis se hace en la rehabilitación de los menores de edad, por medio de distintas actividades de acompañamiento sicosocial, oportunidades de educación, formación en oficios, deporte y cultura, entre otras. El fin último es que el joven entienda que cometió un error y pueda encontrar elementos para sacar adelante un proyecto de vida.



Aunque Piedrahita dijo que hasta el momento no conocen de reportes que den cuenta de que el joven corre peligro por la gran divulgación que ha tenido su caso, sí calificó como negativo el hecho de que hasta sus fotografías circulen por las redes sociales y los medios de comunicación.



“Lo de las fotos es un desatino completo, se necesita hacer una investigación interior para saber quién filtró las fotos porque este es un sistema cerrado, el contenido del proceso, como fotos o cualquier actividad que se desarrolle, solo lo deben conocer a profundidad las partes que participan. La información para la ciudadanía debe ser muy somera, hay muchos elementos que no deben salir a la luz pública”, sostuvo la juez.



Argumentó esta postura en que con los menores de edad el sistema de responsabilidad penal desarrolla procesos pedagógicos y lo que se procura es resocializarlos, por lo cual lo mínimo que necesitan es que cuando cumplan la mayoría de edad no estén estigmatizados.

“No se entiende que la finalidad del sistema es muy diferente a la de los adultos. Son chicos que están en proceso de crecimiento, educación, generación de pautas de convivencia”, añadió la funcionaria.



Cabe recordar que el menor de edad fue aprehendido minutos después del doble asesinato, ocurrido en el barrio Santa Lucía, de la capital antioqueña. En el hecho fallecieron, producto de los disparos, dos hombres de 20 y 43 años de edad, quienes estaban en un establecimiento comercial. En la misma acción resultó lesionada una tercera persona que pasaba por el lugar.



El menor de edad infractor se allanó a los cargos que le imputó un fiscal de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.



