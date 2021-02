Joven que se grabó maltratando a un gato en Medellín pidió disculpas

Las risas y la diversión de Tomas Piedrahita se esfumaron al ver las reacciones de odio, repudio e indignación que generó el video en el que él aparece aventando a un gato por los aires para luego echarse a reír.



La situación, que quedó grabada en una plataforma digital y fue difundida por redes sociales, generó una ola de comentarios negativos, identificándolo a él y el lugar donde estudia.

Ante el acoso en redes sociales, donde lo calificaron de "psicópata", el joven salió en un video en el que no solo pide perdón por su acción, sino también una segunda oportunidad a quienes lo juzgaron.



"Hablé con los dueños del gato, me disculpé con ellos y les dije que muy mal hecho que hubiera hecho eso. Ellos me dijeron que el gato está bien. Yo no tengo ninguna razón justa para hacer eso, demasiado inmaduro (...)", expresó el joven.



este es el joven Tomas Piedrahita quien salió en un Video lanzando un Gato. lo cual se tipifica maltrato Animal. nos envía este video donde se Disculpa por los Hechos Ocurridos.@PoliciaMedellin @AlcaldiaEnv @braulioEMarquez#SomosLaVozDeLosQueNoTienenVoz pic.twitter.com/PNzjXlLbxC — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) February 10, 2021

Por su parte, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), de la Fiscalía General de la Nación, informó que "adelanta labores investigativas sobre maltrato a felino en video divulgado en redes sociales, presuntamente cometido por un menor de edad en Antioquia".



De igual forma, el Columbus School, donde estudia Piedrahita, se pronunció sobre el hecho de maltrato animal.



"Rechazamos cualquier hecho de maltrato, ya sea animal, humano, psicológico o de cualquier otro tipo e inculca en sus estudiantes respeto por la naturaleza, los animales y el medio ambiente", dice parte del comunicado.



Asimismo, aseguró el colegio que el Departamento de Consejería se encuentra en contacto con el joven y su familia para hacer seguimiento de este caso.

MEDELLÍN

