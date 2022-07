La manipulación de armas sin vigilancia de un adulto ocasionó una tragedia en Arboletes, Urabá de Antioquia.



De acuerdo con las autoridades, dos primos, de 16 y 11 años, se encontraban jugando en un cultivo de arroz de la vereda El Guadual, cuando al mayor de ellos se le accionó el arma hechiza hiriendo al otro en el pecho.

Según el reporte de la Policía, el hecho ocurrió pasada la medianoche de este martes 12 de julio y los adolescentes manipulaban el arma artesanal, que funciona con gas y un proyectil de cristal tipo canica.



"Producto de esta acción el proyectil impacta en el pecho al menor de 11 años ocasionándole la muerte. En estos momentos los móviles están siendo motivo de investigación", dice el reporte oficial.



El menor fue trasladado al hospital de San Pedro de Urabá, pero llegó sin signos vitales.



Versiones de la zona indican que el joven de 16 años, al parecer, por el susto escapó del lugar y no hay rastro de él.



Esta versión no fue confirmada por la Policía, pues indican que no tienen noticias del joven, ya que el hecho se presentó en una vereda ubicada a 3 horas y media del municipio y la Policía solo ha tenido contacto con el padre del menor fallecido.



MEDELLÍN