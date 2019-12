‘La independencia política de la Asamblea es total’: Álvarez

Se llena de orgullo cuando habla de que nació en la Comuna 13, en San Javier, donde jugó sus primeros partidos de fútbol e hizo su colegio. Siempre recuerda una frase de su esposa, Liliana Gallego Gómez, a la que está unido hace 7 años: “Puedes sacar al niño del barrio, pero no al barrio del niño”.



Esto refleja el talante natural y franco con el que el actual secretario de la Asamblea de Antioquia, Jorge Mario Álvarez Zea, hace política, una de sus pasiones: trata a todo el mundo por igual, sin importar el cargo que ocupe.

Eso se lo debe a la sencillez con la que lo educaron sus padres: Orlando Álvarez y Luz Marina de Álvarez, a los que siempre visita, así tenga que robarle tiempo a la apretada agenda que siempre maneja.



Y hay una pasión que lo define: el fútbol. Hincha furibundo de Atlético Nacional, y con sus amigos de toda la vida siempre sacan un día al año para retornar a San Javier, jugar un ‘picadito’ y tomar cerveza ‘Donde Leo’.



A menos de un mes de dejar el cargo, Álvarez habló con EL TIEMPO sobre las realidades políticas tras las elecciones, su gestión y su futuro político.

Se viene el fin de año y la nueva Asamblea. ¿Qué destaca de su gestión?

Hay dos cosas que me llenan de orgullo: la primera, la relación con el personal, aquí trabajamos alrededor de 150 personas y he tratado de manejar buena relación con todos y entre ellos, lo que facilita que los procesos avancen.



Y es esa relación la que ha permitido que hayamos venido generando comodidades laborales: ellos (los diputados y empleados) tenían oficinas diseñadas hace 20 o 25 años, incómodas que hemos tratado de ir organizando. Y segundo, me tocó llegar con un nuevo reglamento, darle celeridad a la promulgación de las ordenanzas, buscando que las cosas se hagan en el menor tiempo posible. Para esto la frase que acuñé fue: “Lo que se aplaza no se hace”.

¿Concretamente, qué puede destacar?

En este año, la Secretaría General de la Asamblea de Antioquia se ha encargado de mejorar las herramientas de calidad y la nueva normatividad de que dispone.



Adicional a eso, se ha celebrado un contrato con la Universidad de Antioquia para hacer una revisión técnica de las ordenanzas desde que la Asamblea existe, para ver cuáles son las normas desuetas y que no tienen una aplicación real, y otras que se repiten, como honores a ciertos personajes. Estamos revisando la utilidad de las ordenanzas.

¿Qué han encontrado?

Que a José María Córdova le han hecho como ocho o diez homenajes distintos, al deportista Santiago Botero le dieron como dos o tres condecoraciones iguales y normas que van contrarias a la legislación nacional, como una prohibición de comprar terrenos que tuvieran límites en dos municipios.



Esperamos que la Universidad de Antioquia nos entregue el informe entre el 15 y el 20 de diciembre próximo y esperamos publicarla en la página web, para información de los investigadores.

He hecho mi trabajo con todas las ganas del mundo, con toda la devoción, la vocación, personas que como yo tienen gran afecto por Antioquia FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo califica su gestión?

No lo haría. Eso no me corresponde, pero lo he hecho con todas las ganas del mundo, con toda la devoción, la vocación, personas que como yo tienen gran afecto por Antioquia, por la vida política y espera seguir en el mundo político.

¿Qué necesita la Asamblea para ser más autónoma?

Es una dependencia presupuestal de la Gobernación, necesitamos del Departamento de Antioquia para todo, no generamos recursos propios, es como una secretaría alterna.

​

Eso no me parece mal, hay unas asambleas de otros departamentos que lo hacen de otra manera, con serios problemas presupuestales, y que han venido a mirar cómo funcionamos, para ellos hacer esas propuesta a sus departamentos.

El Gobernador ha sido muy respetuoso tenemos dependencia económica, pero la independencia política es total.

¿Cuál es su opinión de los mandatarios regionales electos?

Yo hablaría de todo el país. Hay tres cosas muy claras: la primera, que así como el péndulo a principios de siglo giró a la derecha por el tema de la violencia, ni siquiera a la izquierda como uno creería, ahora está girando hacia el centro. La gente está cansada de polarizaciones.



Segundo, que la política ya cambió y muchos no hemos aprendido a hacer la nueva política, nos tenemos que actualizar o retirarnos, porque la manera cómo los políticos la estamos haciendo, no funciona.



Y tres, analizando el fenómeno del voto en blanco, mi tesis de posgrado fue ese tema. Dos millones y medio de antioqueños salimos a las urnas, un millón lo hicieron en blanco, nulos o no marcados. Creo que ese fenómeno, frente a las corporaciones públicas regionales, hay que revisarlo con más rigor.



Aníbal Gaviria ha demostrado ser un excelente gerente, y el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, es un excelente comunicador, hace seis meses era poco conocido y ya todos sabemos quién es, no se dejó llevar por la parcialización, pero me preocupa la poca experiencia política, hay cargos que necesitan más de años, pero esperemos que se encuentre bien rodeado.

Aníbal Gaviria ha demostrado ser un excelente gerente, y el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero, es un excelente comunicador, hace seis meses era poco conocido y ya todos sabemos quién es FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo analiza al partido Conservador en Antioquia?

Veo un partido dividido, lleno de enemistades entre sí y que no representa la ideología conservadora. Es uno de los que necesita ese cambio estructural en su manera de hacer política, o va a tender a desaparecer.

Es hincha de Nacional y está haciendo una tesis sobre fútbol y política, ¿por qué?

Porque son las dos cosas que más me gustan a mí en la vida, junto con el derecho. Yo estoy estudiando en la Universidad de Córdoba, en Argentina, y allá no se respira sino fútbol.



He visto cómo en muchas partes los dirigentes de clubes de fútbol usaron ese cargo para llegar a la Presidencia. Y por supuesto que Nacional es el equipo de mis amores.

¿Cómo se ve en el futuro?

Estuve el fin de semana, después de elecciones, en la finca con mi familia, con mis padres y mi señora, hablando de eso. Estoy pensando en la cátedra univesitaria, en tres meses para estudiar inglés y esperar qué pasa en la política local.

Pero retirarme de la política no está, por ahora, en mis planes.

ORLANDO RESTREPO ESCOBAR

Editor Redacción Domingo

EL TIEMPO@Oleonn84