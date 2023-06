Se siguen moviendo las fichas en el ajedrez político de cara a las elecciones regionales del próximo 27 de octubre en Antioquia para consolidar candidaturas a los diferentes cargos de elección popular.



Esta vez, el turno es para el partido Dignidad y Compromiso, creado en febrero del 2023 tras la alianza del partido Dignidad y el partido Compromiso Ciudadano, cuyas caras más visibles son Jorge Robledo y Sergio Fajardo respectivamente.

En dicho partido político se barajaban dos precandidatos para la Gobernación de Antioquia: Juan David Montoya y Jorge Gómez.



Sin embargo, este miércoles 21 de junio el partido informó que Montoya se retiraría de la candidatura para aspirar a la Asamblea de Antioquia, por lo que Jorge Gómez será el candidato único del ‘fajardismo’ para la Gobernación.



“Vamos a construir una identidad y sabemos la responsabilidad que tenemos para liderar un verdadero cambio en el país. Me da mucho gusto estar con Jorge y reivindicar una vida dedicada a la política con seriedad, rigor y dignidad de lo público”, expresó Sergio Fajardo.



Por su parte, el ahora único candidato de Dignidad y Compromiso, habló de la responsabilidad que tiene en el objetivo de reemplazar a Aníbal Gaviria.



“Lo asumimos con responsabilidad, con seriedad y con entusiasmo. Tenemos un riesgo grande de ganar en medio de esta oscuridad que vive el departamento, tenemos que unir a Antioquia para sacarla de esta crisis en la que está por temas como Savia Salud y las vías departamentales”, expresó Gómez.



Sobre el candidato

Jorge Gómez Gallego nació en Don Matías (Antioquia), se vinculó en 1970 al movimiento estudiantil.



Durante su paso por Urabá y Cauca impulsó y gerenció varias cooperativas agropecuarias de producción y de consumo. Tomó parte en la fundación de la Unidad Cafetera Nacional, que lo encargó de coordinar la subdirectiva de Antioquia y desde 1999 se desempeñó como director ejecutivo de la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria.

Fue diputado de Antioquia en tres periodos consecutivos, hasta el 2017 cuando renunció para aspirar al Congreso de la República donde logró una curul como Representante a la Cámara por Antioquia por el partido Dignidad entre 2018 y 2022.



En su paso por la duma estuvo a la cabeza de los barrios Laureles y Belén en la lucha contra el cobro de valorización. También ha acompañado la lucha contra la corrupción en el Central Park, la defensa pública de la Fábrica de Licores de Antioquia, contra la privatización de ISAGEN y en la veeduría y control a EPM. También ha acompañado la defensa de las reivindicaciones de los pequeños y medianos mineros, los empresarios, estudiantes y trabajadores de la confección y los pensionados.



En el Congreso de la República se destacó por sus debates sobre temas de economía, salud, trabajo y producción, también fue autor de ocho proyectos de ley y dos proyectos de acto legislativo relacionados con la renta básica, la matrícula para la educación superior, la cultura y la renegociación de los TLC, entre otros.



Actualmente, es investigador asociado del Observatorio Económico de Antioquia, entidad sin ánimo de lucro que asesora y capacita a dirigentes de organizaciones.



Su opinión



Jorge Gómez, excongresista. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Sobre la Gobernación actual, la de Aníbal Gaviria, el candidato la catalogó como “insulsa” y recordó que el mandatario pasó parte de su administración en la cárcel.



“Eso le quita confianza a la ciudadanía sobre la administración. Además, al comienzo de su gobierno prometió varias obras a los alcaldes y hoy no se ven. Súmele a eso el problema de Savia Salud, que no es un tema menor, son más de 1,6 millones de afiliados que están a la deriva porque ni la Gobernación ni la Alcaldía le han capitalizado”, expresó Gómez.



Asimismo, advirtió que hay inacción y falta de capacidad para hacerle frente a los problemas de inseguridad y orden público que atraviesa el departamento.



Sobre eventuales alianzas, indicó que hay conversaciones con partidos alternativos para hacer listas conjuntas para alcaldías y la Asamblea departamental.



“Yo soy candidato del partido y es el partido quien decide con quién hace alianzas y con quién no. Lo que queremos es lo mejor para Antioquia”, expresó Gómez.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín