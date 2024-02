Murió Jesús Elías Loaiza, uno de los hombres más viejos de Colombia, a sus 118 años

Jesús Elías Loaiza, uno de los hombres más longevos de Colombia, murió en Antioquia. Era reconocido en su pueblo Amalfi por la tenacidad que le permitió vivir tantos años e incluso se presentaba como el "fundador" del municipio de más de 20 mil habitantes.

(En contexto: Don Elías, el centenario que sería el hombre más viejo de Colombia).

"Me acuesto a las siete de la noche, me levanto a las cuatro de la mañana a hacer café. Y siento a ver el amanecer. Después, me voy a trabajar", comentó con firmeza en una entrevista realizada por la Alcaldía de Amalfi en 2020.

Jesús Elías Loaiza, de 118 años. Foto: Facebook: Alcaldía de Amalfi

Loaiza nació el 22 de febrero de 1905. Estaba cerca de cumplir los 119 años, orgulloso por no haber tenido quebrantos de salud.

"Yo no conozco las pastillas, no me he enfermado nunca en mi vida. A mí no me duele una muela... porque no las tengo (risas)", aseguró hace un par de años.

El señor Jesús Elías se casó en 1951 con Hermelina Monsalve y tuvo 11 hijos. Pasadas más de siete décadas del matrimonio, la familia supera los 170 nietos, bisnietos y tataranietos.

(Más: Colombiana podría ser la persona más longeva del mundo: tiene más de 120 años).

La mayoría de sus familiares se reunía cada febrero para celebrarle el cumpleaños. "Mi papá nos levantó en su humildad. Tenemos un ejemplo muy hermoso de mi papá que nos enseñó a trabajar y se lo agradecemos de todo corazón", sostuvo Jesús Antonio Loaiza, su hijo mayor, en una charla pasada con el medio local Canal Amalfi.

Los últimos años de Jesús Elías Loaiza

La señora Monsalve, esposa de Loaiza, había fallecido en 2023, lo que había provocado gran tristeza en él.

En octubre de ese mismo año, Aníbal Gaviria, el entonces gobernador de Antioquia, lo había visitado y como homenaje a sus 118 años había anunciado 118 mejoramientos de vivienda para Amalfi.

Jesús Elías Loaiza había nacido en 1905. Foto: Facebook: Alcaldía de Amalfi

"(El) amalfitano de 118 años sueña con que su comunidad de Colinas del Zacatín tenga servicios de acueducto y alcantarillado", expresó la Gobernación en su momento.

Loaiza aseguraba que el secreto para vivir tantos años era estar alejado de los "vicios": "Cojan la vida buena, a trabajar".

(También: Las siete claves de la longevidad probadas por la ciencia para llegar a los 100 años).

Tras una vida en medio de las montañas de su pueblo natal, el hombre murió este 15 de febrero. A partir del reporte médico del Hospital El Carmen de Amalfi, compartido con el medio local Teleantioquia, la familia notó que dejó de respirar.

"Es traído a urgencias, donde el médico de turno revisa los signos de muerte y procede a expedir el certificado de defunción", precisó Ramiro Agudelo, subdirector científico del centro hospitalario.

Allegados han lamentado el deceso. "Un ser que causó admiración por su vida apacible y trabajadora. En paz descanse", dijo Biviana Ríos, mediante redes sociales, al enviar condolencias a su familia.

(Lea: Los secretos de la longevidad de quien fue la mujer más anciana del mundo con 117 años).

"Paz en su Tumba y resignación para sus hijos, hijas, nietos, tataranietos y demás familiares y de quienes lo queríamos, yo fui muy cercano a ellos y siempre mantuve pendiente de mis viejos, ambos están gozando la Gloria Celestial", aseguró en redes Fernando Ramírez, habitante de Amalfi.

Las exequias tendrán en lugar en Amalfi en las próximas horas.

