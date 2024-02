¿Qué se sabe del paradero del canadiense sospechoso del feminicidio de Laura Isabel?

Dos días después de conocerse el feminicidio de Laura Isabel Lopera —una joven de 20 años que apareció muerta en una maleta en el centro oriente de Medellín—, las autoridades colombianas avanzan en las labores para localizar a Jesse Wiseman, el ciudadano canadiense señalado del cometer el crimen.



El hombre, que tendría entre 40 y 50 años, sostenía una relación sentimental con la joven desde hace varios meses. Incluso, había alquilado en diciembre un apartamento en el barrio Boston Sucre por tres meses donde vivió por varios días con Laura Isabel y donde apareció la maleta con el cadáver.

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 31 de enero, cuando fue vista por última vez por su familia en el barrio La Aurora del occidente de la capital antioqueña. Un taxista, amigo de Laura Isabel que alcanzó a compartir con ella ocho días antes del macabro hallazgo, dio con su paradero en este sector de la cuidad.



A Wiseman, por su parte, la última vez que lo vieron en Medellín fue el pasado 7 de febrero cuando la arrendataria del apartamento donde vivía se percató de su presencia. Sin embargo, la mujer le dijo a las autoridades el día en que apareció el cuerpo que su más reciente comunicación con el extranjero había sido esa misma mañana.

El último contacto la arrendataria con Wiseman. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Ella le escribió a Wiseman por WhatsApp debido que sitió un fuerte olor que salía de su vivienda. El hombre le respondió que era la basura y le pidió que la sacara porque había tenido que salir del país "por una emergencia familiar". Eso sí, le aseguró que volvería esta misma semana.



La mujer hizo lo propio, pero no notó nada extraño en la vivienda hasta que el taxista amigo de Laura Isabel y la madre de la joven llegaron preguntando por ella. Cuando los tres subieron al tercer piso, buscaron la fuente el fétido olor y ahí fue cuando hallaron la maleta con el cadáver.



Las autoridades confirmaron que el 8 de febrero Wiseman salió del aeropuerto José María Córdova de Rionegro rumbo a Bogotá y de allí tomó un vuelo para Guatemala. La Policía del país centroamericano fue alertada de la situación y ya se evalúa apoyo de la Interpol.



"Una vez plenamente identificado y recopiladas las pruebas se va a emitir una orden de captura y una circular azul de Interpol para que responda por los delitos. Me voy a reunir con la Fiscalía y la Policía para que me dé el informe", dijo el alcalde de Medellín en la mañana de este lunes sobre la orden de captura del presunto responsable.

Laura Isabel Lopera, joven de 20 años asesinada en Medellín. Foto: Redes sociales

Las amenazas a Laura Isabel

Juan Manuel Lopera, hermano de Laura Isabel, reveló algunos detalles de la relación que sostenía la joven con el ciudadano canadiense. "Él era muy celoso, muy posesivo con ella. Le prohibía muchas cosas, como las redes y que no visitara a la familia. Creo que eso fue lo que ocasionó todo este desenlace", dijo Lopera a EL TIEMPO.



Según el hermano de la víctima, Laura Isabel habría recibido múltiples amenazas por parte del hombre cuando ella no se quería ver con él. "Se llenaba de ira y empezaba con gritos y amenazas, pero ella no decía nada, era callada. Nunca nos dijo nada", agregó.



"Cuando ella estaba en la casa con nosotros y el hombre le escribía decía que no quería ir allá, nosotros le decíamos que no fuera, que esto y lo otro, que se quedara acá con la niña. No sé por qué ella optaba por ir a donde ese hombre", relató Lopera.



Wiseman, incluso, le habría prohibido a Laura Isabel abrir redes sociales porque "era muy celoso". Cuando a la joven le llegaban mensajes de amigos, el hombre no creía y "se llenaba de ira", pese a que ella le daba explicaciones.

#ATENTOS. Encontraron otra mujer en una maleta esta vez en el barrio Boston de Medellín. La mujer llevaba desaparecida desde el pasado 4 de febrero. La autoridades buscan a quien era su pareja, según informan sería un ciudadano canadiense. pic.twitter.com/WXx2rC5H0Q — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 10, 2024

Además, un audio revelado por el hermano de la víctima demuestra el trató que recibió Laura Isabel por parte del extranjero en los últimos días.



"Put* madre, te dije si tu vienes yo voy a tener a tu vuelo por Western (sic), te dije, vienes hablemos y yo voy a resolver los problemas y estoy put* enojado ahora contigo (sic). No me escuchas, no me escuchas... debeees escucharme, venga, y vamos resolver todos (sic), no me hablas por put* WhatsApp, y queja, y queja, y dije, oh, debes entender y bla, bla, bla, bla (sic), párate", se escucha en el audio.



La familia Lopera alcanzó a conocer al canadiense porque un día la madre de Laura Isabel lo invitó a cenar a su casa. "Después compartieron en Santa Elena que el hombre alquiló una casa. Con la familia se veía muy tranquilo y calmado. A veces las parejas se comportan de una manera con la familia y afuera es otra. Ese 'man' era así disfrazado", aseguró el hermano de la víctima.



Lopera pide a las autoridades que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley contra el presunto victimario de su hermana. "Ella era una mujer muy guerrera, activa, alegre y muy social. Entregada a su familia", describió sobre la joven de 20 años que deja huérfana a una niña de tres años.



MEDELLÍN

