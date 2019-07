JEP hará audiencia sobre desaparición forzada en comuna 13 de Medellín

La JEP realizará una audiencia pública en el Palacio de Justicia de Medellín, los días 17 y 18 de julio, para recolectar información e insumos que permitan determinar si se dictan medidas cautelares en la comuna 13 (San Javier), donde se presume que hay enterrados restos de víctimas de desaparición forzada. En dicha audiencia participarán familiares de las personas desaparecidas en esta comuna, así como representantes de instituciones estatales.

Este evento se realiza casi un año después de que las víctimas de esta comuna le solicitaran a la Jurisdicción Especial para la Paz "tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado”. Uno de esos lugares es la comuna 13, especialmente los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera.



En ambos, se cree, por declaraciones de exparamilitares, que hay restos de cuerpos humanos, por lo cual, las víctimas piden que estos se cierren para que no sea posible seguir arrojando allí material que siga enterrando a sus seres queridos.

Esto, como “garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos lugares” en el futuro o los sitios de inhumación donde se pudieren hallar cuerpos o restos esqueletizados relacionados con los solicitantes.



En la audiencia también se pretende establecer si en la comuna 13 hay algún otro lugar no reportado en el que pueda haber restos de personas desaparecidas inhumados.



"Esta diligencia también servirá para conocer las coordenadas, la descripción geográfica, o la mayor definición posible, de las características del sitio para cumplir con los propósitos de las medidas cautelares", explicó la JEP en un informe entregado previo a la audiencia, en la que también se busca analizar las acciones que ha tomado la institucionalidad para la búsquedas de personas desaparecidas.



Igualmente, "la JEP busca determinar si existen riesgos naturales, o por acción humana, en la Escombrera o en los sitios no reportados (o no inventariados), donde se presume la inhumación de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. En consecuencia, se podrá decidir si es necesario o no proteger esos lugares y, de ser así, de qué manera en el marco del trámite de las medidas cautelares solicitadas por el Movice a la JEP", indicó la JEP en el comunicado.

En la audiencia participarán entidades como el Ministerio del Interior (Dirección de Derechos Humanos), el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (Grube) de la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Medellín, la Gobernación de Antioquía, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Medellín, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD), Équitas, la Organización Mujeres Caminando por la Verdad y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

En agosto de 2018, las organizaciones de víctimas solicitaron las medidas cautelares sobre La Escombrera junto a otros tres lugares de Antioquia: Betulia (Suroeste), la zona de obras de Hidroituango (Norte) y Puerto Berrío (Magdalena Medio). En la petición están otros lugares de cinco departamentos del país.



