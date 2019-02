La agonía de un preso que espera por atención médica en su celda

Javier de Jesús Cadavid cumplió este 2019 diez de los 20 años de cárcel a los que fue condenado por la justicia colombiana tras ser acusado de recibir en su cuenta bancaria los dineros provenientes de las extorsiones que realizaba la exguerrilla de las Farc.

En el 2005, el frente 47 de las Farc tenía una fuerte presencia en los municipios del norte de Caldas y el suroriente de Antioquia. En ese entonces el jefe de esa fracción subversiva había nombrado a Pedro Pablo Montoya como el responsable de las finanzas de todo este grupo armado.



Montoya, quien es conocido como 'alias Rojas', extorsionaba a hacendados de la zona para conseguir recursos que financiaran al grupo armado.



Cadavid, de 49 años en ese entonces, era un comerciante del corregimiento de Puerto Venus, ubicado en Nariño, Antioquia. En la comunidad, él era conocido como un líder que colaboraba en la gestiones para llevar luz eléctrica al municipio, la pavimentación de las calles, el acueducto y la mejora del alcantarillado del pueblo.



En esos años, explica Cadavid, él contaba con una cuenta de correspondencia bancaria que tenía como objetivo servir a los habitantes del pueblo y funcionar como una especia de corresponsal bancario a donde eran consignadas las ayudas para los pobladores de esa zona del país que vivían bajo la sombra del frente 47 de las Farc.

Sin embargo, según el informe de la Fiscalía, la cuenta bancaria de Cadavid era el lugar donde los hacendados extorsionados por alias Rojas depositaban altas sumas de dinero a cambio de que la exguerrilla no atentara contra sus vidas y las de sus familiares.



Aunque el acusado manifestó durante el juicio en su contra que desconocía que su cuenta bancaria estaba siendo usada para esos fines criminales, la Fiscalía demostró que tras un seguimiento de dieciocho meses e interceptaciones telefónicas se pudo determinar que Cadavid era cómplice de las extorsiones realizadas por parte de las Farc.

“Mi papá no tenía nada que ver. Fue una víctima de las circunstancias, solo quiero que mi papá pueda compartir una Navidad con nosotros, desde que estaba en el colegio me ha hecho falta una figura paterna. Llevamos más de 14 meses a la espera de esa revisión por parte de la Corte suprema de Justicia", denunció Santiago Cadavid, hijo del hombre que permanece desde el 2008 recluido en la cárcel de Itagüí.



Durante sus años en prisión, Javier de Jesús ha trabajado en la elaboración de artesanías y pinturas en óleo, obras que obsequió a varios de sus familiares. En la cárcel también aprendió a realizar correas y zapatos.

Este es uno de los cuadros que ha realizado Cadavid al explorar su lado artístico en la cárcel. Foto: Cortesía

Lo peor de esta situación, denuncian sus familiares, es que desde que él entró a prisión su estado de salud comenzó a decaer, al punto que Medicina Legal determinó el 8 de abril del 2017, por medio de un dictamen forense, que Cadavid sufre una gravísima enfermedad pulmonar obstructiva, trastorno de ansiedad y depresión.



“Desde que Medicina Legal emitió revisar el estado de salud de mi esposo he estado esperando una respuesta por parte del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, no quiero vivir la tragedia de que tenga que morir en la cárcel por no cumplir con los requerimientos de salud”, expresó Mariela Torres Zuluaga, esposa de Javier.



Solo hasta el 10 de octubre del 2018 se obtuvo una respuesta por parte del Inpec, a través de una carta le manifestaron al condenado que en el pabellón otorgado por el juez no se cuenta con hospital propio ni con el equipo requerido para cubrir las recomendaciones expresadas por los médicos de Medicina Legal.



Los últimos meses de Cadavid en prisión han sido complicados por la muerte de uno de sus compañeros de celda, el exalcalde de San Rafael (Antioquia), Édgar Eladio Giraldo. Esta situación ha empeorado su depresión pues según relatan los familiares, ellos dos pasaban las noches jugando parques y llenando crucigramas en prisión.

“Cuando lo voy a visitar siento que su respiración es lenta, se encuentra sin ganas de vivir y más aún después de la muerte de su compañero de celda. Además, se ha vuelto desconfiado y asocial, teme por la vida y se cohíbe de realizar cualquier cosa por temor a que lo castiguen o lo asocien con alguien”, contó Mariela.



La desesperación de la familia para que revisen el caso de Javier Cadavid es tal que el pasado 18 de diciembre viajaron hasta el Palacio de Justicia en Bogotá para manifestar el estado de salud del condenado y explicar las consecuencias que contraería la no atención de su enfermedad.

"Esta es la única foto que tenemos de Javier en la cárcel la tomaron los muchachos hace como 2 años y medio que un compañero que tenía celular se las tomó es la única que tenemos", expresó Mariela. Foto: Cortesía

“Él es inocente, fue una víctima del conflicto y hasta el mismo alias Rojas ha declarado que Javier Cadavid es inocente y solo fue utilizado”, contó su hijo Santiago.



La familia de Cadavid exige a la justicia colombiana la atención inmediata o la casa por cárcel con el objetivo de que el hombre pueda acceder a los cuidados necesarios para sobrellevar su enfermedad.



Su petición también ha sido apoyada por congresistas y líderes antioqueños que piden la pronta revisión del caso por parte de Corte Suprema de Justicia.

“Solo esperamos que se haga una revisión del caso y se escuchen los testimonios de alias Rojas y otros exintengrantes de las Farc que dicen que Cadavid no tenía nada que ver en el caso de extorsión”, afirmó el congresista León Fredy Muñoz y agregó que “uno no puede ser víctima y victimario a la vez, la guerra dejó muchos inocentes que fueron afectados y entre ellos se encuentra Cadavid, también hay varios testigos que corroboran que él no es el culpable y no tuvo nada que ver con el caso de extorsión”.



Para Hernán Torres, Presidente de la Asamblea de Antioquia, es necesario que se "profundice en el caso y se escuchen las voces de los testigos para que puedan resolver su situación judicial de una vez, ya han sido diez años de espera y de injusticia para Cadavid”, denunció.



El alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marin Londoño, también manifiesta su apoyo para la pronta revisión del caso y la liberación del mismo.



“Mientras se revisa el caso se debería otorgar casa por cárcel a Cadavid para atender su estado de salud. Además, acá en el pueblo la mayoría de los habitantes podemos dar buena fe que esta familia es muy buena gente y nos ha ayudado con varios temas sociales en el pueblo”, dijo Londoño.



Por ahora, Claudia Vallejo, procuradora delegada de los derechos humanos en Antioquia, junto con la Defensoría del Pueblo, se encuentran coayudando en la emisión de una carta para que en los próximos días sea recibida por el mismo presidente con el fin de que él intervenga en el caso.



Cadavid es tan solo uno de los 1.324 presos en condiciones de discapacidad en las cárceles del país. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en Colombia la población discapacitada presenta dos condiciones de inhabilidad que son las estructurales y las corporales. Donde el 47, 8 % (633) de las personas registran problemas en las partes anatómicas de su cuerpo como órganos y extremidades y el



52, 2 % afectaciones las funciones psicológicas en las que el INPEC ha establecido que alrededor de 257 personas presentan las dos condiciones.



Este diario también consultó al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, quien informó que por ahora el caso de Javier Cadavid está en revisión y se espera dar un dictamen en las próximas semanas.



ÓSCAR MAURICIO DUARTE

Para EL TIEMPO

Twitter: @oscaduarte0731