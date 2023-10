James Rodríguez: la nueva colección que el jugador diseñó para reconocida marca de ropa

James David Rodríguez incursionó en un nuevo sector alejado de las canchas pero con sentido social: la moda.

Nueva colección de James Rodríguez para Monastery. Foto: Cortesía Monastery.

El jugador dio su primer paso al mundo de la moda con una cápsula marcada por la elegancia y la sofisticación.



El ‘10’ de la selección Colombia, James Rodríguez, saltó de las canchas el diseño en una colaboración con la marca de moda de streetwear de lujo Monastery Couture.



Pedro Castellanos, CEO de Monastery Couture, cuenta que desde siempre han manejado una estrategia de 'gifting' (regalos) dentro la compañía con personalidades de la talla de Ronaldinho, Maluma, Falcao, Jimmy Butler, Daddy Yankee, Natalia París, Peso Pluma, Miky Woodz, entre otros y el 10 de la selección, James siempre ha sido uno de esos famosos que ha decidido usar la marca y usaba tanto la marca que se convirtió en parte de la familia.



Esta colaboración va más allá de las tendencias y el glamour y tiene un objetivo social de apoyar a diversas fundaciones sin fines de lucro en el país.

Pedro Castellanos Posada, Cofundador Monastery. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. CEET

“Fue por ello que decidimos sentarnos y llegar a una negociación para lanzar una cápsula, que se podrá ver desde el 18 de noviembre en los principales puntos de venta de la marca, y que estará disponible hasta agotar inventario”, señaló Castellanos.



Esta edición limitada va a tener un estilo sobrio, elegante y minimalista dentro del mundo de streetwear, en donde lo más importante es que todos los ingresos serán distribuidos en diferentes fundaciones sin fines de lucro.



“Principalmente, los fondos serán destinados a la fundación Colombia Somos Todos y luego se donarán a otros espacios de población vulnerable”, agregó el directivo, quien recordó que desde el 2021 Monastery ha venido realizando diferentes actividades sociales, buscando ayudar a niños de escasos recursos y hogares de adultos mayores, pues desde su fundación ha tenido presente su labor social.

La historia de la marca de lujo paisa

Pedro Castellanos Posada tenía 24 años cuando comenzó a soñar con tener una marca de lujo que se vendiera en boutiques alrededor del mundo. Seis años después ese sueño se materializó junto a su socio, Esteban Velásquez.



Monastery Couture hace parte de una serie de marcas que se han convertido en exclusivas, con precios que van desde los $250.000 hasta los dos millones de pesos por pieza.



En el año 2022 cerraron con ventas de 45.000 millones de pesos entre sus camisetas, buzos, gorros, maletas, entre otros. Hasta una reconocida canción de género urbano lleva el nombre de su marca y esta ya suma más de 200 millones de reproducciones en Spotify.



Esteban y Pedro fueron a una feria a Las Vegas donde se reúnen los proveedores más importantes en materia textil, ya que Esteban era propietario de una empresa de telas, pero allí fue cuando decidieron comenzar a darle forma a su sueño.



Monastery comenzó con tres empleados, Pedro, Esteban y Felipe Pareja, quien en ese momento era un auxiliar de diseño y hoy es el director creativo de la empresa que ya completa 200 empleados.

“Ni siquiera teníamos para pagarle a Felipe, me acuerdo de que le dábamos a veces cuando podíamos 400.000 pesos y poco a poco fuimos trabajando para llegar al producto que queríamos. Nuestro secreto: un buen producto”, cuenta Pedro.



Después de seis años de pruebas, de cambios, de aciertos y desaciertos, lanzaron Monastery un 9 de diciembre de 2019.



“Siempre pensamos en grande, no teníamos mucho, pero teníamos el producto y las redes sociales y ahí lanzamos una campaña por lo alto, nos gastamos hasta lo que no teníamos utilizamos modelos rusas, helicópteros y eso fue super top”, cuenta Pedro.



Ese diciembre vendieron 40 millones, en enero y febrero también les fue bien, pero en marzo del 2020 entró la pandemia.



“Nos pusimos a vender en redes sociales, regalábamos ropa a nuestros amigos, conocidos, famosos y ellos las publicaban y la gente comenzaba a responder muy bien, la publicaban y en ese momento todo el mundo era pegado a las redes entonces nos sirvió todo”, dice.

Las ventas cayeron con relación a los meses anteriores, pero la empresa se mantenía.



Su página y sus redes estaban en inglés y vendían en dólares. “Somos una marca internacional creada por colombianos, porque fabricamos en diferentes partes del mundo. Y es algo que siempre hemos impregnado, porque cuando tu vendes una marca a estos precios y dices que es de Colombia así les guste no te compran, nos pasaba muy charro porque la gente nos escribía desde Medellín en inglés y les respondíamos en inglés. Hoy nos da mucho orgullo decir que somos colombianos, pero empezando nos tocó así”, dice Pedro entre risas.



En ese 2020 vendieron 3.500 millones de pesos, eran 15 empleados. Pedro se recorrió el país en carro, buscando distribuidores para Monastery. Se concentró en las tiendas que vendían marcas de lujo porque ahí se visualizaba.

Al principio no fue fácil, dijo que buscaba ‘showrooms’ privados donde vendían relojes de 500 millones de pesos y marcas con prendas de valores elevados, ese tipo de establecimientos tienen un público muy exclusivo, pero era al que Pedro le apuntaba a llegar.



“El dueño del lugar siempre me decía que qué iba a vender esa marca colombiana y yo lo que hice fue dejarle 100 millones de pesos en mercancía sin que pagara y si no que me la devolviera, así fue la primera vez y la segunda ya comenzaron a comprarme y así comenzamos a llegar a Pereira, Cali, Manizales, Ibagué, en la Costa”, cuenta Pedro.

En el segundo año comenzaron a vender tan bien la marca que llegaron a facturar 14 mil millones de pesos. Así iniciaron su crecimiento. Sus canales son redes sociales, página web, ‘showrooms’ y ahora tiene unas 27 tiendas de lujo multimarca donde venden Monastery y otras más en los centros comerciales más importantes del país.



Pedro dice que el apoyo de los bancos ha sido crucial, han creído en el proyecto porque “acá hacemos todo legal”.



Aunque comenzaron con una línea urbana, ahora están enfocados en las marcas de lujo.



Tienen 33 productos, incluidas maletas y bolsos y el 30% de sus ventas son en dólares.

La marca respondió muy bien y comenzaron a expandirse tanto que lograron cerrar el 2022 con 45 mil millones de pesos en ventas.



Para este 2023 Monastery tiene el reto de llegar a los 100.000 millones de pesos.



“Un negocio pa que sea bueno es que no tenga techo y yo sueño con vender lo que vende Nike hoy, hay que soñarlo pero también hay que ser realista y yo le metí el hombro con todo a esto”, dice Pedro.



Su secreto es el producto, pero sin duda, la gente y el mercadeo son los aliados de Pedro que es la cabeza de la empresa.







MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CASTELLANOS

SUBEDITORA EL TIEMPO EN X: @MARIASRODRIGUEZ