Itagüí y Barbosa, con ley seca durante este puente festivo

Los municipios de Itagüí y Barbosa, ubicados en el valle de Aburrá y vecinos de Medellín, implementaron la ley seca durante este puente festivo.



Con esto, se pretende evitar que se hagan celebraciones puesto que se han recibido múltiples denuncias por parte de la comunidad por fiestas que alteran la tranquilidad.

Entre otras medidas, la Alcaldía de Itagüí permite el desarrollo individual de actividades físicas y de ejercicio al aire libre para personas entre los 18 y 69 años en el horario comprendido a partir de las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., para trotar, correr o montar bicicleta, que son las únicas actividades permitidas.



“Además, se le recuerda a la comunidad que está prohibido el uso de los gimnasios al aire libre en toda la ciudad, de las zonas deportivas como canchas y parques, y que el uso del tapabocas es obligatorio en el territorio. No acatar estas medidas pueden acarrear sanciones en el marco del código nacional de convivencia”, afirmó el alcalde José Fernando Escobar.



Por su parte, alcalde de Barbosa, Edgar Augusto Gallego Arias, dijo que la emergencia sanitaria por la pandemia mundial, lo obligó a tomar esta medida debido a que este municipio es turístico y se han activado varios sectores económicos, por lo que el riesgo de contagio es mayor.



Otros municipios antioqueños con ley seca son: Yalí, Santo Domingo, San Francisco, La Ceja, Angelópolis, Amagá, Salgar, Jardín, Armenia Mantequilla, Don Matías, Remedios, Segovia, Liborina, Buriticá, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Cañasgordas y Frontino.



MEDELLÍN