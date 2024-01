Amigos de Isabella Mesa condenan su feminicidio en Medellín: 'No merecía eso'

Este domingo 28 de enero, en horas de la noche, se conoció un feminicidio en el barrio Doce de Octubre, en Medellín, Antioquia.



Las autoridades informaron que Isabella Mesa Sánchez, de 19 años de edad, fue hallada muerta en una maleta, en la casa del presunto victimario. El hecho fue alertado por la mamá de quién sería la pareja de la joven.

Según han indicado las autoridades, Isabella Mesa Sánchez vivía en México y estaba en Medellín visitando a sus amigos y a su actual novio, un joven soldado de 21 años, quien es el principal sospechoso del asesinato de la mujer.

Se sabe que Sebastián Villegas prestaba servicio militar en el batallón Pedro Nel Ospina del Ejército Nacional, en el municipio de Bello, Antioquia, y había pedido autorización a su madre para llevar a una mujer a su casa, mientras él estaba de permiso, entre el 25 de enero y el 2 de febrero.



Así mismo, la Cuarta Brigada del Ejército Nacional informó que el presunto victimario se presentó voluntariamente a la unidad militar tras el hallazgo del cuerpo de la joven.



El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que Isabella Mesa Sánchez era oriunda del municipio de Copacabana, en Antioquia, y era madre de un niño de tres años. Actualmente, vivía en México, donde trabajaba como modelo.

La joven era oriunda de Copacabana y tenía 19 años. Foto: Imágenes tomadas de Instagram @isabellam__15

Habla la mejor amiga de Isabella Mesa

El feminicidio ha consternado a sus familiares y amigos más cercanos.



Una de sus amigas habló con el Noticiero CM&, del Canal Uno, y relató que Isabella Mesa fue recibida en Medellín con una fiesta que le preparó su grupo de amigos. Sin embargo, durante la celebración, la mujer habría sostenido una discusión con su actual pareja, con quien apenas iniciaba su relación.

“Él la iba a empacar en una maleta, después de que le causó varios golpes, porque en Medicina Legal dijeron que fue una muerte violenta y me la aporreó toda (...) Ella no se merecía eso, porque ella era muy buena persona”, dijo la mejor amiga de Isabella Mesa.



“Isabella solo quería sacar a su niño adelante, le quería dar muchas cosas, teníamos muchos proyectos juntas, queríamos poner una tienda juntas”, agregó la amiga de la víctima.

Amigos de Isabella Mesa Sánchez la despiden por redes sociales

Por medio de las redes sociales, amigos y familiares de Isabella Mesa Sánchez, han iniciado un homenaje a la joven modelo.



“Hoy, con todo el dolor de mi alma me toca despedirte a ti, mi mejor amiga, mi compañera, mi loca (...) Solo nos brindabas felicidad a todos, no entiendo por qué te arrebataron la vida de esta manera, no lo merecías”, dice una de las publicaciones.

No es hora de callar las acciones que son violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.



En caso de estar en Bogotá, puede llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer, 018000112137.

