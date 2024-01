El desgarrador mensaje de amiga de Isabella Mesa tras asesinato: 'Hicimos una promesa'

La joven Isabella Mesa fue asesinada en Medellín. Había viajado desde México para unos días de vacaciones en la capital de Antioquia; sin embargo, las autoridades la hallaron sin vida en el barrio Doce de Octubre. El principal sospechoso del feminicidio es Sebastián Villegas, su pareja, y quien fue capturado.

Allegados de Mesa, de 19 años, han escrito conmovedores mensajes para recordarla. Por ejemplo, su amiga Tatiana Vélez destacó los momentos que compartieron desde la infancia.

"Me brindabas tu compañía, todos nuestros problemas se iban, todo lo malo desaparecía a tu lado. Me siento tan orgullosa de la mujer en la que te estabas convirtiendo, en esa mamá tan maravillosa que eras con ese bebé que amabas tanto", escribió en redes sociales.

Isabella Mesa tenía 19 años. Foto: Imágenes tomadas de Instagram @isabellam__15

Vélez se refirió a las metas que tenían en mente, pues días antes de su asesinato habían charlado sobre viajes y sueños.

"Me duele tanto recordar que hace unos días, cuando estábamos hablando de todo lo de nuestras vidas, me cogiste la mano y me preguntaste si llegaríamos así a viejitas juntas. Con toda la seguridad del mundo te di un SÍ e hicimos una promesa y mira ahora lo que pasó, no la podremos cumplir", afirmó.

Vélez y Mesa se habían reencontrado en Medellín tras su regreso de México, según contó la joven: "Solo pudimos compartir unos días, tus últimos días, tus últimas risas fueron a mi lado, el último abrazo que diste fue a mí, mi princesa hermosa te mando un abrazo al cielo".

Lo que se sabe del caso de Isabella Mesa

La joven, quien era madre de un niño de tres años, llegó a Medellín para visitar a allegados y a su pareja. Las autoridades la encontraron sin signos vitales en la noche del 28 de enero en la casa donde estaba junto a Sebastián Villegas, un soldado de 21 años.

"Vivía en México. Se estaba hablando con este joven y él le pidió autorización a la mamá para llevarla a la casa. Ahí fue donde se desenlaza este hecho", dijo Yiri Milena Amado, directora seccional de la Fiscalía de Medellín, en rueda de prensa.

La madre de Villegas alertó a la Policía del feminicidio. "Ella llamó porque encontró el cuerpo de la joven al interior de una de las habitaciones de la vivienda", añadió Amado.

Villegas está a la espera de los procesos judiciales correspondientes.

#NoEsHoraDeCallar

"Les recordamos a las mujeres que en Medellín contamos con mecanismos de protección y atención como la Línea 123 Agencia Mujer y Hogares de Acogida, que funcionan las 24 horas todos los días. iNos queremos vivas!", sentenció Valeria Molina, secretaria de la Mujer de Medellín.

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.

Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

En caso de que su vida esté en riesgo, puede llamar a la línea 123.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS