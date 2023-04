Luego de pasar por Brasil, Argentina, Chile, Perú y Ecuador, Isaac y Nora —una pareja de chicos franceses que se volvieron virales en internet por cantar icónicas canciones latinas en internet— están de regreso en Colombia.



Junto con sus padres, Nicolás y Katherine, recorren América Latina en medio de su segunda gira por la región que se convirtió en fuente de inspiración para su trabajo musical, contra todo pronóstico.

Isaac (15) y Nora (11) crecieron en la región más occidental del país galo, Bretaña; su padre nació en Corea del Sur y su madre, en Francia.



No tienen raíces latinas, pero los ritmos de las canciones de Natalia Lafourcade, Julio Jaramillo, Carlos Cardel, Mercedes Sosa y Maria Teresa Vera, solo por mencionar algunos nombres, llenaron de calor su hogar.



En Colombia, estarán en concierto en Medellín, Bogotá y Cali, este 21, 25 y 27 de abril, respectivamente en los teatros Metropolitano, Julio Mario Santodomingo y la Sala Beethoven. EL TIEMPO conversó con la agrupación sobre lo que significa volver a Colombia, sus inicios en la música latina y lo que viene para ellos.

Facebook Twitter Linkedin

Isaac y Nora regresan a Colombia Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Ustedes ya estuvieron en Colombia hace un año. ¿Cómo se siente volver?

Nora: Estamos muy contentos de regresar a Colombia y sobre todo a Medellín porque la última vez, cuando dimos nuestro primer concierto, el público fue increíble, de verdad, unos de las mejores, muy caliente, muy brutal, de verdad nos encantó.



Nicolás: Como tenemos buenos recuerdos de Medellín y Bogotá, me parece natural tener muchas ganas de volver. Sobre todo porque la última vez habíamos tocado en el Teatro Pablo Tobón y ahora tocamos en el Teatro Metropolitano, cambiamos de sala y estamos muy contentos.

¿Qué esperan que suceda en las presentaciones?

Nicolás: Si los conciertos pasan como la última vez, ya puedo firmar en cualquier lugar. Estaría muy contento porque tocamos en salas llenas y con un público muy cariñoso, querido y generoso. En Bogotá estaremos en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo y la sala puede ser impresionante para un grupo de principiantes como nosotros. Con ese público la pasamos genial. Me acuerdo que antes de empezar el público estaba gritando y ya el ambiente estaba caliente. Es muy agradable porque hay más espontaneidad y motivación para disfrutar.



Isaac: Para nosotros realmente el público latino es el mejor, ya sea de Colombia, de Perú. Cada vez que llegamos a América Latina estamos muy contentos.

Es particular porque empezaron a cantar música latina antes de visitar la región…

Nicolás: Y antes de empezar a hablar también. Solo que hemos empezado a cantar sin entender nada de la letra, solo de fonética, pero nos dimos cuenta que teníamos que aprender español para poder entender y comunicarnos con nuestro público que es principalmente América Latina. Pero creo que son las cosas bonitas en la música que te llevan, en nuestro caso, a viajes y a descubrir culturas, sabores y sobre todo comunicar, como lo hacemos ahora.

Pero si nunca habían viajado y no lo habían hablado, ¿cómo llegan a la música latina?

Nicolás: Solo por gusto y viene mucho de la mamá porque en nuestra casa en Francia no tenemos televisión y escuchamos mucha música y nos dimos cuenta que es bastante raro, porque al día de hoy en las casas hay pantallas. Vivimos en una región que se llama Bretaña, que está al noroeste, donde el cielo es muy a menudo gris, llueve mucho y hace un poco de frío. Nosotros con solo poner música latina en la casa, sin hacer nada más, ya te calentaba el ambiente, como si te hiciera viajar. La mamá escuchaba en un momento solo clásicos latinos de la época del oro, canciones de amor, con un viejo sonido de grabación, pero nos gusta mucho ese sonido. Una vez la mamá dijo ‘me encanta esta canción, ¿quizás podrían tratar de hacer una versión?’. Muy a menudo pasó así. Tenemos que agradecer a internet porque hace solo 20 años en Francia no hubiera sido posible encontrar música de Julio Jaramillo, Mercedes Sosa y todos esos artistas. No tenemos explicaciones, me gustaría contar que tenía una bisabuela que se casó con un mariachi y que nos enseñó todo, pero no, es solo el gusto.

Es encantador pensar que hay una familia en una región, quizás no la más conocida de Francia para los latinos, que está escuchando esta música y que siente cierto acogimiento...

Nicolás: Me toca mucho y como lo dice sin tener raíces latinas. Yo nací en Corea del Sur, la mamá es francesa, los niños son esa mezcla y tocamos música latina. Me gusta esta historia que para mí es muy imprevisible, que una familia como la nuestra, sin raíces latinas, que solo por gusto de escuchar y tratar de tocar canciones, ahora estemos al otro lado y podamos tocar en teatro… de verdad estoy muy sorprendido, tengo la impresión de que voy a despertarme en unos minutos.

Facebook Twitter Linkedin

La familia aprovecha sus día en el país para conocer algunos de los principales sitios turísticos. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

La música fue la puerta de entrada a conocer muchas cosas. ¿Qué ha sido lo más bonito de este camino?

Nicolás: Para Isaac fue la comida… para Nora fue la comida. Los chicos, muy guapos…



Nora: ¡Ahhhh sí, muy guapos!, muy guapos…. A mí me gusta mucho conocer artistas. Tuvimos la suerte de conocer a Monsieur Periné, mí grupo favorito, me encanta eso y conocer a nuestro público.



Nicolás: Lo que me encanta es nuestra manera de viajar gracias a la música, que no es como viajar como turistas. Por supuesto, somos turistas, tratamos de ir a los lugares más emblemáticos de cada lugar, pero hay una gran diferencia, porque viajamos con un proyecto de dar conciertos, que te hace conocer mucha gente. Es completamente diferente porque te hace conectar más rápido con el país, porque compartes con gente del mundo de la música: periodistas, manager, productores, ingenieros. Para mí es la mejor manera de viajar. Da mucho sentido en tu viaje.

¿Les han dado canciones para que las interpreten?

Nicolás: Sí, para enriquecer nuestra cultura. Tocamos algunos clásicos latinos pero la verdad no somos expertos en música latina. Tenemos que seguir escuchando y practicando. Hace poco aprendí que en Colombia hay 2.000 referencias de música, que Colombia no es solo cumbia, porro y vallenato, sino muchos géneros. En cada país hay mucha riqueza de música folclórica. Nos da muchas ganas de descubrir, siempre tenemos muchas ganas de hacerlo.

Si bien hay una gran variedad de música en Colombia, hoy reina el reguetón, pero ustedes no lo cantan…

Nicolás: De verdad no sé cuántas veces he leído comentarios diciendo ‘por fin niños que no cantan reguetón, los reguetoneros deberían escuchar esa música’, como si hubiera una oposición. Para mí no la hay, ya escuché canciones de reguetón que me gustan, todo depende de la situación. Nosotros tocamos una música bastante íntima en un teatro, sentados con un público —hay un poco de todo—, pero hay muchos abuelos. Está bien la música que hacemos, pero si quieres hacer bailar en la calle, el reguetón es mucho más eficaz. Para mí la música no tiene tantas fronteras. Al final es el público el que hace frontera entre varios tipos de música.



Nora: Isaac no es tan fan del reguetón. A mí me encantan todos los tipos de música, desde la latina hasta el k-pop. Mi hermano es un gran fan del rocky metal de los años 80.

Nora, decías que te gustaba mucho Shakira. ¿Te gustaría interpretar una canción de ella?

Nora: Sí, claro, me gustaría interpretar Bizarrap. Siempre la canto todos los días.

¿Qué viene para ustedes después de su paso por América Latina?



Nicolás: Vamos a regresar a Francia en junio porque Isaac tiene que pasar un examen que es el fin de la secundaria. Después vamos a ir a España, tenemos unas fechas allá en julio, tocaremos en Madrid y compartiremos escenario con Natalia Lafourcade, para nosotros es un sueño.



Nora: ¡Estamos muy emocionados!



Nicolás: Para nosotros es una consagración. Hace unos años empecé a escuchar sus canciones y no mucho tiempo después de eso vamos a compartir escenario con ella… En agosto vamos a descansar porque los niños van a volver a la escuela normal. Hace dos años la hacen a distancia para poder viajar, van a volver para pasar tiempo con los profesores y chicos de su edad.

¿Cómo se sentirá volver al colegio?

Nora: Tengo ganas, pero también estoy muy triste. A mí me gusta cambiar todo el tiempo. Un mes de escuela y tres meses de viaje. (risas).



Isaac: Yo tengo muchas ganas de regresar, hace dos años que hacemos la escuela a distancia y ya es muy largo, quiero hacer una pequeña pausa. Ya veremos lo que haremos después de este año.



Nicolás: Nora e Isaac tienen 11 y 15 años y creo que para los adolescentes es muy importante socializar con otros chicos de su edad. Tenemos suerte de viajar como lo hacemos, pero les falta pasar tiempo con amigos porque pasan mucho tiempo con sus padres, no es un sueño para los adolescentes.

¿Seguirán haciendo música?

Todos: ¡Sí, clarooo!



Nicolás: Si van a las escuelas y después hacemos música puede estar bien.



Nora: Nosotros queremos ser músicos, yo quiero ser cantante y quiero tener mi propia banda. Tengo dos ídolas y quiero inspirarme de ellas, son Olivia Rodrigo y Catalina García, de Monsieur Periné. La mezcla de las dos va a salir extraño, pero son mis dos ídolas.



Isaac: A mí me gustaría ser multi-instrumentista, estoy trabajando en eso.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO