El invierno, otro dolor de cabeza de la comunidad de Ituango (Antioquia)

Tras un fuerte aguacero de la noche del sábado, la vivienda de María Gloria Porras Silva volvió a quedar damnificada por la cantidad de tierra que cayó de la montaña sobre la vía y entró hasta parte de su casa, en la vereda La Georgia, de Ituango, Antioquia.



El domingo en la mañana, entre sus vecinos y los mismos pasajeros de una escalera que pasaba por el sector ayudaron a remover la tierra que obstaculizaba el paso por la vía, casi que la única forma de transportarse desde la vereda, altamente afectada por la ola invernal.



“Yo sentí que se me cayó una cosa aquí y cuando volteé a ver, ese barranco que venía. Nos metimos fue para dentro, pero no fui capaz de amanecer aquí, me fui para otro lado. Hace ocho días ocurrió lo mismo y todas las dos veces ha sido ha caído al mismo punto. Se me dañó el cafetalito”, narró la adulta mayor a este medio.



Ahora, Porras espera poder ser reubicada antes de que ocurra una catástrofe, pues no es la primera vez que ocurre. “Apenas lo van a hacer, que me van a hacer la casa, pero quién sabe dónde lo van a hacer. Yo quiero que me lo haga donde sea llanito, porque me da mucho miedo”, agregó.

Parte de la montaña se desprendió y cayó sobre la vía y en parte de la casa de Porras. Foto: Melissa Álvarez

De acuerdo con el Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia), por las fuertes lluvias en Antioquia se presentaron once emergencias el pasado fin de semana y dentro de los municipios afectados está precisamente Ituango. No obstante, la entidad confirmó que el caso de la vereda La Georgia no fue reportado a la entidad y que debe ser la Alcaldía la primera en atender estos sucesos.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Mauricio Mira, alcalde de Ituango, para conocer su versión, pero no fue posible.



Por su parte, Genaro Graciano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Georgia, expuso que como el caso de Porras, ya se han dado a conocer otros de la misma zona a la Alcaldía, pues habría varias viviendas en riesgo, pero que hasta ahora no ha habido una respuesta.

Visitamos la vereda La Georgia, donde denuncian que la Alcaldía no atiende los reportes por los graves estragos que causa del invierno. Aquí la historia: https://t.co/vwZqOeX1Mg pic.twitter.com/rPVoAXvDLx — Melissa Álvarez (@Melissalvarez3) September 15, 2021

“Estamos pasando por un grave riesgo a consecuencia del fuerte invierno, de la temporada invernal. Desde hace ocho días se hizo un reporte al Consejo de Gestión del Riesgo del Municipio, sobre una vivienda que aquí más abajo sufrió una grave consecuencia por un derrumbe de la parte de arriba”, manifestó Graciano.



En dos días se presentaron seis movimientos en masa, una avenida torrencial, dos vendavales, y dos inundaciones. Según el Dagran, en los municipios de Caucasia, Venecia, Támesis, Sonsón, Carepa, Vegachí, Ituango, Concordia y Cisneros. Estas emergencias asociadas a las lluvias dejan de manera preliminar 174 familias, cuatro lesionados leves y una vivienda destruida.



MELISSA ÁLVAREZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

MEDELLÍN