¿El muro tuvo la culpa? Expertos hablan sobre accidente en parqueadero

Un gran hueco en el muro dejó el carro que en la madrugada del pasado domingo cayó desde el cuarto piso de la unidad residencial Oasis de Colores, al occidente de Medellín.



En el accidente murió una mujer y su hija, una menor, que iba en la parte trasera del vehículo, resultó herida. Pero la imagen dejó abierta una duda en la ciudadanía: ¿qué tan resistentes son realmente las paredes de los parqueaderos de la ciudad?

Eduardo Loaiza, gerente de la Cámara Colombiana de la Construcción de Antioquia (Camacol), advirtió que este tipo de construcciones están contempladas bajo la Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-10. Señaló que todos los requisitos de cargas para las edificaciones están allí reseñadas.



“En el numeral B.4.2.2 se establecen las condiciones para los sistemas de barreras y determina el valor de las cargas que debe soportar el muro que sirva como barrera para los vehículos. También el título D de la misma Norma, determina cuáles deben ser las cargas y los criterios para el diseño de muros de mampostería”, puntualizó.

El Administrador del edificio desconoce los materiales de construcción de la edificación. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por su parte, Martín Alonso Pérez, coordinador de la comisión de Arquitectura, ciudad y territorio de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos (SAI), cree que el accidente no pasó por lo constructivo. “El asunto, más que proceso constructivos, pasa por la imprudencia de quien está manejando”.



El arquitecto argumentó que todas las edificaciones de parqueaderos en altura de Medellín deben cumplir con una norma básica para que su ejecución sea aceptada: instalar topellantas.



Es decir, esos elementos que impiden que las llantas avancen y que evitan que el vehículo choque contra la pared. “El muro no tiene nada qué ver con la seguridad del parqueadero. La clave es el topellantas. Si usted supera el topellantes es porque aceleró más de la cuenta”, expresó Pérez.

Sin embargo, algunos vecinos relataron que el carro no se salió del edificio en el área de parqueo, sino bajando la rampa de espiral. “Ella venía bajando desde el sexto piso y, seguro, tomó mucha velocidad al descender, perdió el control del carro y se salió en el cuarto”, relató Diego Trujillo, habitante del sector.



EL TIEMPO se comunicó con la administración de la unidad para conocer las medidas de seguridad del edificio, pero recibió como respuesta que desde allí no manejaban información en cuanto a los materiales de construcción.



Loaiza concluyó que son las autoridades quienes deberán determinar si el rompimiento del muro se debió a incumplimientos constructivos: “Ya en cada caso específico las investigaciones determinarán las causas reales así como el cumplimiento o no de las normas técnicas en la respectiva construcción”.



