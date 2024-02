Investigan nuevo paradero de canadiense señalado por feminicidio de Laura Isabel Lopera

El paradero de Jesse Wiseman, el ciudadano canadiense señalado por el feminicidio de Laura Isabel Lopera en Medellín, aún es desconocido para las autoridades. Lo último que se supo del hombre fue que había viajado a finales de la semana pasada rumbo a Guatemala desde Bogotá.



Sin embargo, Migración Colombia y la Fiscalía General de la Nación tratan de establecer si Wiseman salió de Centroamérica hacia otro continente. Así lo confirmó Yiri Milena Amado, directora de Fiscalías Medellín, en la mañana de este martes.

"Efectivamente, este sujeto salió el 9 de febrero de Medellín. Ya se le está haciendo la trazabilidad para poderlo ubicar. Lo que se sabe inicialmente es que salió hacia un país de Centroamérica, pero parece que se desplaza hacia otro país de Europa", apuntó la funcionaria.



Según Amado, este martes Migración Colombia adelantará las labores correspondientes para tratar de ubicar al principal sospechoso de asesinar a la joven de 20 años y ocultarla en una maleta en una vivienda del centro oriente de la capital antioqueña.



Al mismo tiempo, el ente acusador avanza en los trámites para solicitar la orden de captura ante los jueces de control de garantías de Medellín y así activar las diligencias para que se emita la circular azul de Interpol a través de la Policía Nacional.

Laura Isabel Lopera, joven de 20 años asesinada en Medellín. Foto: Redes sociales

El último rastro de Wiseman en Medellín

La última vez que vieron a Wiseman en Medellín fue el pasado 7 de febrero cuando la arrendataria del apartamento que rentó por tres meses se percató de su presencia. La mujer, sin embargo, sostuvo una comunicación por WhatsApp con el extranjero el mismo día que apareció el cuerpo de Laura Isabel este 10 de febrero.

El último contacto que tuvo por WhatsAapp la arrendataria de la vivienda. Foto: Suministrada a EL TIEMPO

Ella le escribió al canadiense debido a que sitió un fuerte olor que salía de su vivienda. El hombre le respondió que era la basura y le pidió que la sacara porque había tenido que salir del país "por una emergencia familiar". Eso sí, le aseguró que volvería esta misma semana.



La mujer hizo lo propio, pero no notó nada extraño en la vivienda, hasta que un taxista amigo de Laura Isabel y la madre de la joven llegaron preguntando por ella tras no saber de su paradero desde el 31 de enero. Cuando los tres subieron al tercer piso, buscaron la fuente el fétido olor y ahí fue cuando hallaron la maleta con el cadáver.



Uniformados de la Sijín y el CTI de la Fiscalía llegaron al sitio tras recibir una llamada a la línea de emergencias 123 en la que reportaron el hallazgo del cuerpo. Sobre las 2:40 de la tarde de ese sábado, los investigadores iniciaron las labores de inspección.

Las amenazas a la joven

Este era el aviso con el que buscaban a Laura Isabel Lopera. Foto: Archivo particular

La joven y el extranjero sostenían una relación sentimental desde hacía varios meses.

Juan Manuel Lopera, hermano de la víctima, reveló algunos detalles del trato que recibió Laura Isabel en su noviazgo con Wiseman. "Él era muy celoso, muy posesivo con ella. Le prohibía muchas cosas, como las redes y que no visitara a la familia. Creo que eso fue lo que ocasionó todo este desenlace", dijo Lopera a EL TIEMPO.



Según el hermano de la joven, Laura Isabel habría recibido múltiples amenazas por parte del hombre cuando ella no se quería ver con él. "Se llenaba de ira y empezaba con gritos y amenazas, pero ella no decía nada, era callada. Nunca nos dijo nada", agregó.



"Cuando ella estaba en la casa con nosotros y el hombre le escribía decía que no quería ir allá, nosotros le decíamos que no fuera, que esto y lo otro, que se quedara acá con la niña. No sé por qué ella optaba por ir a donde ese hombre", relató Lopera.



Wiseman, incluso, le habría prohibido a Laura Isabel abrir redes sociales porque "era muy celoso". Cuando a la joven le llegaban mensajes de amigos, el hombre no creía y "se llenaba de ira", pese a que ella le daba explicaciones.

Audio de Jesse Wiseman a Laura Isabel Este es uno de los audio que le envió el hombre a la joven. El audio embebido no es soportado

Además, un audio revelado por el hermano de la víctima demuestra el trató que recibió Laura Isabel por parte del extranjero en los últimos días.



"Put* madre, te dije si tu vienes yo voy a tener a tu vuelo por Western (sic), te dije, vienes hablemos y yo voy a resolver los problemas y estoy put* enojado ahora contigo (sic). No me escuchas, no me escuchas... debeees escucharme, venga, y vamos resolver todos (sic), no me hablas por put* WhatsApp, y queja, y queja, y dije, oh, debes entender y bla, bla, bla, bla (sic), párate", se escucha en el audio.



Lopera pide a las autoridades que se haga justicia y que caiga todo el peso de la ley contra el presunto victimario de su hermana. "Ella era una mujer muy guerrera, activa, alegre y muy social. Entregada a su familia", describió sobre la joven de 20 años que deja huérfana a una niña de tres años.

No es hora de callar: las acciones que son violencia de género

Si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.



Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

MEDELLÍN

